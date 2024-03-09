Lise diploması olana TSE'de çalışma fırsatı! Çok sayıda memur ve personel alınacak

Türk Standartları Enstitüsü personel alımı başvurusu devam ederken 14 Mart 2024 tarihine kadar internet üzerinden işlemler tamamlanabilir. Mühendis, memur, tekniker, güvenlik, hizmetli kadrolarında yapılacak başvuru ekranı...



BAŞVURU KOŞULLARI

-657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlara uygunluk

-Belirlenen öğrenim programlarından mezun olmak

-Askerlik ile ilişkisinin bulunmaması

-Mühendis kadrolarına yapılacak başvurularla son güne kadar YDS üzerinden en az 70 puan almış olmak

-Güvenlik görevlisi alımları için özel güvenlik kimlik kartının dolması

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Dair Kanunun 10. maddesine uygunluk

-Erkeklerde 170 cm kadınlarda ise 160 dm'den kısa olmamak

-Vardiya sistemine uygunluk

-Adayların yukarıda belirtilen sınav katılma şartları belgeler üzerine elektronik başvuru formu doldurluyor

-Yerleştikleri illerde en az 5 yıl çalışılmış olması

-Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunların bulunmaması.



