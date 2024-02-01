Lise Mezunu Hasta Bakıcı, Aşçı ve Güvenlik Görevlisi Arayan NEÜ 55 KPSS Puanıyla Başvuru Alıyor

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 94 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Necmettin Erbakan Üniversitesi, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak için 94 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 1 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacak. Başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve diğer detaylar şöyle:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 94 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONTENJAN DAĞILIMI





Necmettin Erbakan Üniversitesi, 94 kişilik boş kadroya sözleşmeli personel alacak. Bu doğrultuda alınacak personeller şu şekilde:

Lise Mezunu: 8 Teknisyen, 16 Hizmetli, 7 Aşçı, 11 Hastabakıcı, 2 Diğer Sağlık Personeli, 1 Destek Personeli,

Ön Lisans Mezunu: 3 Tekniker, 28 Sağlık Teknikeri, 3 Güvenlik Görevlisi,

Lisans Mezunu: 4 Büro Personeli, 1 Spor Uzmanı, 1 Diyetisyen, 2 Eczacı, 1 Fizyoterapist, 1 Mühendis, 2 Sağlık Fizikçisi, 1 Psikolog.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 94 SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Bu şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 94 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KPSS ŞARTI

Üniversiteye personel alımı için adaylardan KPSS şartı da aranacak. Bu kapsamda 2022 yılında yapılmış olan KPSS’den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 55 puan almış olmak şartı aranacak.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 94 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEZUNİYETE GÖRE ÖZEL ŞARTLAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için adaylardan mezuniyete göre de bazı özel şartlar aranacak. Bu şartlar şunlar:

Teknisyen, Tekniker, Mühendis, Sağlık Fizikçisi ve Büro Personeli kadroları için ilgili bölümlerden mezun olmak,

Spor Uzmanı kadrosu için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak ve Spor Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak,

Diyetisyen, Eczacı, Fizyoterapist, Psikolog, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli ve Hastabakıcı kadroları için ilgili bölümlerden mezun olmak ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesine sahip olmak,

Aşçı kadrosu için Aşçılık Meslek Lisesi mezunu olmak veya Aşçılık Sertifikasına sahip olmak,

Güvenlik Görevlisi kadrosu için Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 94 SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU SÜRECİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 1-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, istenen belgelerle birlikte üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Başvuru sonuçları, üniversitenin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı ne zaman yapılacak?



Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı başvuruları 1-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı kaç kişi yapacak?

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı 94 kişi yapacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı için KPSS şartı nedir?

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı için KPSS şartı, 2022 yılında yapılmış olan KPSS’den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 55 puan almış olmaktır.