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Ma'kıli Hat Sergisi ve İcazet Töreni İstanbul Tasarım Merkezi'nde Düzenlendi

İstanbul Tasarım Merkezi'nde, Ma'kıli Hat Sergisi ve icazet töreni düzenlendi. Topyekün sanatın ve geleneklerin yaşatıldığı etkinlikte ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 09:40
Ma'kıli Hat Sergisi ve İcazet Töreni İstanbul Tasarım Merkezi'nde Düzenlendi

Ma'kıli Hat Sergisi ve İcazet Töreni İstanbul'da

Hattat Savaş Çevik öncülüğünde gerçekleştirilen Ma'kıli Hat Sergisi ve icazet töreni, İstanbul Tasarım Merkezi'nde katılımcılarla buluştu. Bu özel etkinlikte öğrencilerinin eserlerini sergileyen Çevik, aynı zamanda dört öğrencisine icazet belgelerini de takdim etti.

Disiplin ve Süreklilik Vurgusu

Savaş Çevik, etkinlikte hat sanatının eğitiminde gösterilmesi gereken disiplinin altını çizerek, “Hat sanatı, uzun süre eğitim gerektiren bir sanat. Çalışmayı bıraktığınızda gerilemeye başlarsınız,” dedi. Çevik, hat sanatının diğer sanat dallarına oranla daha titiz ve periyodik çalışma gerektirdiğini ifade etti.

Eğitim Süreci ve İcazet Belgesi

Çevik, öğrencilere Ma'kıli yazı türünde eğitim verdiklerini ve icazet alma sürecinin genelde 3 yıldan 10-15 yıla kadar uzayabileceğini belirtti. İcazet almanın traditionel bir olay olduğunu vurgulayarak, “Bu sanatı yaşatmak için burada güzel bir sergi ve tören organize ettik,” diye ekledi.

Geleneklerin Yaşatılması

Hattat, sergiye gelenlerin geleneksel sanatların önemine dikkat çektiğini ve İstanbul Tasarım Merkezi'nin geçmişteki Özbekler Tekkesi olmasının, etkinliğe tarihi bir atmosfer kattığını belirtti.

Gelecek İçin Umut Verici Gelişmeler

22 Haziran'a kadar gezilebilecek olan sergide, hat sanatı eğitimini sürdüren öğrencilerin eserleriyle birlikte onların tecrübe ve kazandıkları icazet belgeleri de sergilenecek. Onur Yıldırımer gibi öğrenciler, ustalarından edindikleri değerlerin, sanatın inceliklerini ve ruhunu nasıl derinlemesine hissettirdiğini aktardı. Yıldırımer, “İcazet alma duygusu çok özel ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk,” diyerek hislerini dile getirdi.

Ma'kıli yazı türünün karmaşık kurallarını öğrenmenin zorluğuna değinen Çevik, hat sanatının geleceği konusunda umutlu konuştu. “Hat sanatı gelişerek, büyüyerek ve zenginleşerek devam ediyor,” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Hattat Savaş Çevik'in (sol 5) öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği ve icazet belgelerinin...

Hattat Savaş Çevik'in (sol 5) öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği ve icazet belgelerinin teslim edildiği "Ma'kıli Hat Sergisi ve İcazet Töreni", İstanbul Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hattat Savaş Çevik'in (sol 5) öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği ve icazet belgelerinin...

Hattat Savaş Çevik'in (sol 5) öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği ve icazet belgelerinin teslim edildiği "Ma'kıli Hat Sergisi ve İcazet Töreni", İstanbul Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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