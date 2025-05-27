Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl kurulan Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Adana'da sanatseverlerle buluştu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, orkestra zengin repertuvarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Etkinliğin ardından, Maarif Halk Dansları Topluluğu modern ve geleneksel danslardan oluşan etkileyici bir gösteri sergileyerek katılımcılara görsel bir şölen yaşattı.

Etkinlikte bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, emeği geçen herkese teşekkür ederek, orkestranın öğretmenlerden oluştuğunu ifade etti ve şu sözleri kaydetti:

"Eğitim modellerimizin içerisinde çocuğun sadece bilgiyle doldurulmasının ötesinde, çok yönlü bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımız, istedikleri alanda gelişim gösterecek ve müzik, spor, şiir gibi sanatsal faaliyetlerle donanmış bireyler olarak hayata hazırlanacaklar."

Etkinliğe, çeşitli eğitim kurumlarının yöneticileri, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve sanatsever katılarak, bu özel anın tadını çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce geçen yıl hayata geçirilen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Adana'da konser verdi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Maarif Orkestrası, repertuvarındaki eserlerle izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce geçen yıl hayata geçirilen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Adana'da konser verdi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Maarif Orkestrası, repertuvarındaki eserlerle izleyicilere müzik ziyafeti sundu.