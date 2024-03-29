Maaşını çeken BİM'e koşacak! Cuma günü 35 üründe fiyatlar yarıya çekilecek

Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Salı ve Cuma günleri BİM marketlerinde satışa sunulan veya indirime giren ürünler, her hafta heyecanla bekleniyor. Aktüel ürün katalogları, ev aletlerinden giyime, süt ürünlerinden bisküvi, çikolata ve kahvaltılık ürünlere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor.

BİM'DE BİR ÇOK ÜRÜNDE MUHTEŞEM İNDİRİMLER BAŞLADI!





26 Mart Salı gününe özel olarak hazırlanan BİM Aktüel Ürün Kataloğu, birbirinden avantajlı indirimlerle dolu. Tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitlilik sunan katalogda, ev aletlerinden temizlik ürünlerine, gıda maddelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe indirim fırsatları bulunuyor.

Özellikle 26 Mart Salı BİM Aktüel Ürün Kataloğunda süt ürünlerinde büyük indirimlerin olduğu görülüyor. Süt, peynir, yoğurt gibi sağlıklı besinlerde sunulan avantajlı fiyatlar, tüketiciler için oldukça cezbedici olacak.Mutfakların vazgeçilmez markalarından Dr. Oetker ve Daphne, yeni ürünleriyle Türk tatlı tutkunlarını sevindirmeye devam ediyor. Raflardaki yerini alan çeşitler, hem lezzet hem de kalite arayanların favorisi olmaya aday.

Dr. Oetker'in pirinç unu 175 gramı, 18 Türk Lirası 75 kuruş ile dikkat çekerken, vanilinli pasta kreması 136 gramı ise 29 Türk Lirası olarak satışa sunuluyor. Ürün yelpazesinde yer alan krem şanti 3*75 gramı ise 56 Türk Lirası ile tatlı severleri cezbetmeyi başarıyor.

Dr. Oetker'in Trileçe çeşitleri de tatlı krizlerini sonlandırmak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Karamel soslu 315 gram ve çilekli 360 gram çeşitleri, 44 Türk Lirası 50 kuruş fiyatıyla tatlı keyfini doruklara çıkarıyor.

Tatlıların vazgeçilmezlerinden olan revani ise Dr. Oetker'in 500 gramlık paketiyle 39 Türk Lirası 75 kuruşa satın alınabiliyor. Karbonat 5*5 gramı ise sadece 5 Türk Lirası ile mutfakların olmazsa olmazları arasında yer alıyor.











