DOLAR
42,8 -0,03%
EURO
50,29 -0,24%
ALTIN
6.075,01 -1,72%
BITCOIN
3.842.610,52 -1,72%

MADO'dan 'Salep Manifestosu': Salepin Geleceği ve Sürdürülebilirlik

MADO, 'Salep Manifestosu' ile salebi kültürel miras, doğa koruma ve sürdürülebilir üretim ekseninde ele aldığını ve çeşitlendirme hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:18
MADO'dan 'Salep Manifestosu': Salepin Geleceği ve Sürdürülebilirlik

MADO'dan "Salep Manifestosu": Salepin Kültürel ve Sürdürülebilir Yolculuğu

MADO, Anadolu’nun kadim lezzetlerinden salepe ilişkin yaklaşımını "Salep Manifestosu" ile kamuoyuna duyurdu. Manifestoda salebin yalnızca bir içecek olmadığı; kültürel miras, doğaya saygı ve sürdürülebilir üretim perspektifiyle korunup yaşatılması gerektiği vurgulandı.

Coğrafi Köken ve Kültürel Değer

Açıklamada, salebin Toroslar’ın eteklerinde yetişen orkide köklerinden elde edildiği hatırlatılarak, her fincanın bu coğrafyanın belleğini taşıdığı ve salebin geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğu ifade edildi. Manifesto, salebi kültürel miras olarak gördüklerini açıkça ortaya koydu.

Üretim, Tescil ve İş Birlikleri

Metinde, MADO’nun Türkiye’de tescilli salep yetiştiriciliği yapan ilk markalardan biri olduğuna dikkat çekildi. Şirketin kendi tarlalarında üretim yaptığı, orkide koruma ve yaygınlaştırma projeleri yürüttüğü bildirildi. Salep üreticilerine alım garantisi sunulduğu ve sürdürülebilir tarımın desteklendiği belirtildi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversitelerle sürdürülen iş birlikleri, salep çalıştayları ve farkındalık programlarıyla üreticiler, öğrenciler ve kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedildi.

Katkısız ve Sürdürülebilir Üretim

Manifestoda, ürünlerin katkı maddesi ve sentetik aroma içermediği vurgulandı. Salep orkidesinin doğadaki dengesini korumak amacıyla kontrollü kök kullanımı ve sürdürülebilir hasat uygulamaları hayata geçirildiği belirtildi. Gerçek salebin sabır ve ustalık gerektirdiğine dikkat çekildi.

Geleneksel Bilgi ve Eğitim

MADO’nun üretim sürecinde geleneksel yöntemleri çağdaş tekniklerle birleştirdiği, her aşamanın deneyimli ustalar tarafından denetlendiği ifade edildi. Salep kıvamı ve aromasının nesiller boyu korunan orijinal MADO reçetesi ile sağlandığı, bu bilgi birikiminin usta-çırak eğitim programlarıyla aktarıldığı kaydedildi.

Çeşitlendirme ve "Her Mevsim Salep" Vizyonu

Açıklamada MADO’nun salebi sadece kışla sınırlamadığı, Türkiye’de soğuk salep ürününü ilk kez ticarileştiren marka olduğu hatırlatıldı. Soğuk salep ile birlikte incirli, Antep fıstıklı, Türk kahveli gibi yeni çeşitlerle genç kuşağın damak zevkine hitap edildiği belirtildi. "Her Mevsim Salep" vizyonu doğrultusunda global lansmanlar gerçekleştirildiği ve salebin farklı tat kombinasyonlarıyla geleceğin içeceği haline getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Gelecek Adımlar

MADO, Salep Manifestosu kapsamında salebi çeşitlendirmeyi, geliştirmeyi ve yeniliklerle zenginleştirmeyi sürdüreceğini; orkide koruma ve sürdürülebilirlik konusunda daha kapsamlı adımlar atılacağını açıkladı. Salebin Türk mutfak kültürünün evrensel bir elçisi olarak dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

MADO, ANADOLU’NUN KADİM LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN SALEBE YÖNELİK YAKLAŞIMINI "SALEP MANİFESTOSU"...

MADO, ANADOLU’NUN KADİM LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN SALEBE YÖNELİK YAKLAŞIMINI "SALEP MANİFESTOSU" İLE KAMUOYUYLA PAYLAŞTI

MADO, ANADOLU’NUN KADİM LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN SALEBE YÖNELİK YAKLAŞIMINI "SALEP MANİFESTOSU"...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı
2
Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi Yeniden Trafiğe Açıldı
3
Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti’ne Ahmet Düzenli ve İbrahim Seçgin Seçildi
4
Denizli'nin Asırlık Çınarı: 107 Yaşındaki Fatmana Özarslan Vefat Etti
5
Iğdır'da Mustafa Talha İçin Bağış Gecesi — 27 Aralık 2025
6
Atatürk Üniversitesi Erzurum’u Uluslararası Dil Sınavları Merkezi Yaptı
7
Menteşe'de Gençler Seramik Biblo Boyama Atölyesinde Buluştu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi