MADO'dan 'Salep Manifestosu': Salepin Geleceği ve Sürdürülebilirlik

MADO'dan "Salep Manifestosu": Salepin Kültürel ve Sürdürülebilir Yolculuğu

MADO, Anadolu’nun kadim lezzetlerinden salepe ilişkin yaklaşımını "Salep Manifestosu" ile kamuoyuna duyurdu. Manifestoda salebin yalnızca bir içecek olmadığı; kültürel miras, doğaya saygı ve sürdürülebilir üretim perspektifiyle korunup yaşatılması gerektiği vurgulandı.

Coğrafi Köken ve Kültürel Değer

Açıklamada, salebin Toroslar’ın eteklerinde yetişen orkide köklerinden elde edildiği hatırlatılarak, her fincanın bu coğrafyanın belleğini taşıdığı ve salebin geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğu ifade edildi. Manifesto, salebi kültürel miras olarak gördüklerini açıkça ortaya koydu.

Üretim, Tescil ve İş Birlikleri

Metinde, MADO’nun Türkiye’de tescilli salep yetiştiriciliği yapan ilk markalardan biri olduğuna dikkat çekildi. Şirketin kendi tarlalarında üretim yaptığı, orkide koruma ve yaygınlaştırma projeleri yürüttüğü bildirildi. Salep üreticilerine alım garantisi sunulduğu ve sürdürülebilir tarımın desteklendiği belirtildi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversitelerle sürdürülen iş birlikleri, salep çalıştayları ve farkındalık programlarıyla üreticiler, öğrenciler ve kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedildi.

Katkısız ve Sürdürülebilir Üretim

Manifestoda, ürünlerin katkı maddesi ve sentetik aroma içermediği vurgulandı. Salep orkidesinin doğadaki dengesini korumak amacıyla kontrollü kök kullanımı ve sürdürülebilir hasat uygulamaları hayata geçirildiği belirtildi. Gerçek salebin sabır ve ustalık gerektirdiğine dikkat çekildi.

Geleneksel Bilgi ve Eğitim

MADO’nun üretim sürecinde geleneksel yöntemleri çağdaş tekniklerle birleştirdiği, her aşamanın deneyimli ustalar tarafından denetlendiği ifade edildi. Salep kıvamı ve aromasının nesiller boyu korunan orijinal MADO reçetesi ile sağlandığı, bu bilgi birikiminin usta-çırak eğitim programlarıyla aktarıldığı kaydedildi.

Çeşitlendirme ve "Her Mevsim Salep" Vizyonu

Açıklamada MADO’nun salebi sadece kışla sınırlamadığı, Türkiye’de soğuk salep ürününü ilk kez ticarileştiren marka olduğu hatırlatıldı. Soğuk salep ile birlikte incirli, Antep fıstıklı, Türk kahveli gibi yeni çeşitlerle genç kuşağın damak zevkine hitap edildiği belirtildi. "Her Mevsim Salep" vizyonu doğrultusunda global lansmanlar gerçekleştirildiği ve salebin farklı tat kombinasyonlarıyla geleceğin içeceği haline getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Gelecek Adımlar

MADO, Salep Manifestosu kapsamında salebi çeşitlendirmeyi, geliştirmeyi ve yeniliklerle zenginleştirmeyi sürdüreceğini; orkide koruma ve sürdürülebilirlik konusunda daha kapsamlı adımlar atılacağını açıkladı. Salebin Türk mutfak kültürünün evrensel bir elçisi olarak dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

MADO, ANADOLU’NUN KADİM LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN SALEBE YÖNELİK YAKLAŞIMINI "SALEP MANİFESTOSU" İLE KAMUOYUYLA PAYLAŞTI