Malatya'da Yoğun Kar: Doğanşehir'de Konteyner Kent Kara Gömüldü

Malatya'da yoğun kar ve soğuk hava kırsalı vurdu; Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'ndeki konteyner kent kara gömüldü, sıcaklıklar eksi 15'e kadar düştü.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:54
Malatya'da Yoğun Kar: Doğanşehir'de Konteyner Kent Kara Gömüldü

Malatya'da Yoğun Kar: Doğanşehir'de Konteyner Kent Kara Gömüldü

Malatya'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısıtlayan soğuk hava ve artan kar kalınlığı

Kent genelinde hissedilen soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları yer yer eksi 15 dereceye kadar düştü. Yüksek rakımlı alanlarda etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde konteyner kent

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde bulunan konteyner kent, yoğun kar yağışı nedeniyle adeta kara gömüldü.

Ulaşımda aksamalar ve tipi

Bölgede ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, akşam saatlerinde tipiye dönüşen yağışların belli aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE BULUNAN KONTEYNER KENT KAR ALTINDA KALDI.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE BULUNAN KONTEYNER KENT KAR ALTINDA KALDI.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE BULUNAN KONTEYNER KENT KAR ALTINDA KALDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Kurtlar Köye İndi — Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ahlat'ta Karla Kaplı Selçuklu Mezarlığı Kartpostallık Görüntüler
3
Yüreğir Belediyesi Özgür Mahalle Parkı Törenle Açıldı
4
Hakkari-Çukurca Kara Yolu, Kaya Düşmesi Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı
5
Erzincan’da Tarımda Yeni Dönem: Köylerde Gece Toplantıları Başladı
6
Van'da Yoğun Kar ve Sis: 287 Yerleşim Yerine Ulaşım Kapandı
7
Aşkale Belediyesi, Kop Dağı Geçidi'nde Mahsur Kalanlara Sıcak İkram

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları