Malatya'da Yoğun Kar: Doğanşehir'de Konteyner Kent Kara Gömüldü
Malatya'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Kısıtlayan soğuk hava ve artan kar kalınlığı
Kent genelinde hissedilen soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları yer yer eksi 15 dereceye kadar düştü. Yüksek rakımlı alanlarda etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yarım metreyi aştı.
Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde konteyner kent
Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde bulunan konteyner kent, yoğun kar yağışı nedeniyle adeta kara gömüldü.
Ulaşımda aksamalar ve tipi
Bölgede ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, akşam saatlerinde tipiye dönüşen yağışların belli aralıklarla devam ettiği öğrenildi.
