Malatya'da Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Meteoroloji uyarısının ardından yollar kontrollü, kentte çok sayıda kaza

Malatya’da etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yoğunlaşan yağış nedeniyle Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kent merkezinde yağış ve buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi; bazı ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın belirli aralıklarla devam etmesi nedeniyle kent merkezinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Özellikle Yeşilyurt Yaka, Dilek ve Tecde mahallelerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza yaşandığı öğrenildi.

