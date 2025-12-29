DOLAR
Malatya'da Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Malatya'da yoğun kar yağışı yaşamı ve ulaşımı etkiledi; Malatya-Sivas, Malatya-Ankara, Malatya-Adıyaman yollarında kontrollü geçiş, kent merkezinde çok sayıda kaza ve araç yolda kaldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:30
Meteoroloji uyarısının ardından yollar kontrollü, kentte çok sayıda kaza

Malatya’da etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yoğunlaşan yağış nedeniyle Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kent merkezinde yağış ve buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi; bazı ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın belirli aralıklarla devam etmesi nedeniyle kent merkezinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Özellikle Yeşilyurt Yaka, Dilek ve Tecde mahallelerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza yaşandığı öğrenildi.

