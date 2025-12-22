DOLAR
Malatya Tarımında Kritik Görüşme: 2B, Göletler ve Kapalı Sulama Masaya Yatırıldı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile 2B, gölet, zirai don ve kapalı sulama taleplerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:53
Malatya Tarımında Kritik Görüşme: 2B, Göletler ve Kapalı Sulama Masaya Yatırıldı

Malatya Tarımında Kritik Görüşme: 2B, Göletler ve Kapalı Sulama Masaya Yatırıldı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile Malatya’nın tarımsal geleceğini şekillendirecek başlıkları değerlendirdi. Toplantıda sahadan gelen talepler çözüm odaklı biçimde ele alındı.

2B Orman arazileri ve uygulama sorunları

Milletvekili Ölmeztoprak, üreticiyi yakından ilgilendiren 2B orman arazileri konusunda yasal sürecin durumunu, kırsal alanlardaki yerleşimlerin uygulama içindeki konumunu ve Meclis’e sunulması öngörülen takvimi gündeme getirdi. Uygulama esaslarının netleştirilmesi ve üretici haklarının korunması vurgulandı.

Gölet projeleri için takvim ve ödenek değerlendirmesi

Devam eden gölet projeleri bağlamında ödenek aktarımı, öncelik sıralaması ve tamamlanma takvimleri masaya yatırıldı. Ölmeztoprak, yakından takip edilen yatırımların 2026 hedefiyle tamamlanması, sulama kapasitesinin artırılması ve çiftçinin maliyet yükünün azaltılmasına yönelik kararlılık gösterdi.

Zirai don sonrası üreticinin korunması

Toplantıda özellikle kayısı başta olmak üzere Malatya’nın temel tarım ürünlerinde yaşanan zirai don olaylarının üretici üzerindeki etkileri ele alındı. Rekolte kaybı, ürün kalitesi ve pazar dengesi çerçevesinde üreticinin korunmasına yönelik destek ihtiyaçları değerlendirildi.

Kapalı sistem sulama ile verimde artış hedefi

Milletvekili Ölmeztoprak, kapalı sistem sulama projelerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Su kaynaklarının daha verimli kullanılması, üretimde verim artışı sağlanması ve çiftçinin maliyet yükünün azaltılması amacıyla bu sistemin Malatya tarımı için stratejik bir adım olduğu ifade edildi.

Toprağı ve emeği korumak önceliğimiz

Ölmeztoprak, Malatya’da tarımsal üretimin hayvancılıktan bitkisel üretime, altyapıdan finansmana kadar bütüncül bir anlayışla ele alındığını belirtti. Amaçlarının toprağın bereketini koruyan, suyu verimli kullanan ve üreticinin emeğini karşılıksız bırakmayan kalıcı bir tarım düzeni oluşturmak olduğunu vurguladı.

Görüşme sonunda Milletvekili Ölmeztoprak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve bakanlık yetkililerine teşekkür ederek yapılan istişarenin Malatya tarımı için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

