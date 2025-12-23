Malatya Valisi Seddar Yavuz FKA Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Fırat Kalkınma Ajansı Aralık toplantısı Malatya'da gerçekleştirildi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlunun görev süresinin sona ermesiyle birlikte, başkanlık görevi yeni dönem için Malatya Valisi Seddar Yavuz'a devredildi.

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu aralık ayı toplantısı Malatya Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Tunceli Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Bingöl İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu ve FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak katıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada TRB-1 bölgesinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sanayi, turizm ve kırsal kalkınma alanlarındaki yeşil dönüşüm yatırımlarına desteklenmesi kadınlar, gençler ve diğer kırılgan grupların ekonomik hayata katılımının arttırılması, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeşil üretim süreçlerinin ve iş modellerinin yaygınlaştırılması amaçlı uygulanacak olan 28 milyon Türk Lira bütçeli 2025 yılı yeşil ve kapsayıcı kalkınma hibe desteği programı kapsamında, değerlendirme süreçleri tamamlanıp başarılı bulunan projeler ile yine SoGreen projesi kapsamında yeşil dönüşüme katkı sağlayan faaliyetler ile kadınlar ve gençlerin ekonomik fırsatlara erişiminin iyileştirilmesi amaçlı 2026 yılı içerisinde uygulanacak olan geri ödemeli finansman ve kuluçka hibe desteği çağrılarına ilişkin hususları toplantımızda ele alacağız dedi.

Vali Hatipoğlu, yerel dinamikler doğrultusunda illerin sosyoekonomik gelişmişlik durumu ve coğrafi potansiyellerinin değerlendirileceğini belirterek, atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, ileri geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi, istihdam potansiyeli ve kümelenme etkisi gibi kriterler çerçevesinde uygulanan yerel kalkınma hamlesi programı kapsamında 2025 yılı yatırım konuları kapsamında gelen başvurular ve programa dair istatistiki veriler ile 2026 yılı yatırım konularına ilişkin ilgili paydaşlarla yapılan istişareler neticesinde belirlenen yatırım konusu teklifleri değerlendireceğiz diye konuştu.

Toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını temenni eden Vali Hatipoğlu, bugün itibariyle yürütmekte olduğu Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığı görevinin sona erdiğini belirterek, FKA yeni dönem başkanlığını Malatya Valisi Seddar Yavuz'a devretti.

