DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,7 -0,65%
ALTIN
6.185,89 -1,35%
BITCOIN
3.757.869,42 0,71%

Malatya Valisi Seddar Yavuz FKA Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi; Aralık toplantısında 2025-2026 dönemine yönelik yeşil ve kapsayıcı kalkınma destekleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:51
Malatya Valisi Seddar Yavuz FKA Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Malatya Valisi Seddar Yavuz FKA Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Fırat Kalkınma Ajansı Aralık toplantısı Malatya'da gerçekleştirildi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlunun görev süresinin sona ermesiyle birlikte, başkanlık görevi yeni dönem için Malatya Valisi Seddar Yavuz'a devredildi.

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu aralık ayı toplantısı Malatya Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Tunceli Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Bingöl İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu ve FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak katıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada TRB-1 bölgesinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sanayi, turizm ve kırsal kalkınma alanlarındaki yeşil dönüşüm yatırımlarına desteklenmesi kadınlar, gençler ve diğer kırılgan grupların ekonomik hayata katılımının arttırılması, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeşil üretim süreçlerinin ve iş modellerinin yaygınlaştırılması amaçlı uygulanacak olan 28 milyon Türk Lira bütçeli 2025 yılı yeşil ve kapsayıcı kalkınma hibe desteği programı kapsamında, değerlendirme süreçleri tamamlanıp başarılı bulunan projeler ile yine SoGreen projesi kapsamında yeşil dönüşüme katkı sağlayan faaliyetler ile kadınlar ve gençlerin ekonomik fırsatlara erişiminin iyileştirilmesi amaçlı 2026 yılı içerisinde uygulanacak olan geri ödemeli finansman ve kuluçka hibe desteği çağrılarına ilişkin hususları toplantımızda ele alacağız dedi.

Vali Hatipoğlu, yerel dinamikler doğrultusunda illerin sosyoekonomik gelişmişlik durumu ve coğrafi potansiyellerinin değerlendirileceğini belirterek, atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, ileri geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi, istihdam potansiyeli ve kümelenme etkisi gibi kriterler çerçevesinde uygulanan yerel kalkınma hamlesi programı kapsamında 2025 yılı yatırım konuları kapsamında gelen başvurular ve programa dair istatistiki veriler ile 2026 yılı yatırım konularına ilişkin ilgili paydaşlarla yapılan istişareler neticesinde belirlenen yatırım konusu teklifleri değerlendireceğiz diye konuştu.

Toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını temenni eden Vali Hatipoğlu, bugün itibariyle yürütmekte olduğu Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığı görevinin sona erdiğini belirterek, FKA yeni dönem başkanlığını Malatya Valisi Seddar Yavuz'a devretti.

FIRAT KALKINMA AJANSI (FKA) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN ELAZIĞ VALİSİ NUMAN...

FIRAT KALKINMA AJANSI (FKA) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN ELAZIĞ VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU’NUN GÖREV SÜRESİNİN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE, BAŞKANLIK GÖREVİ YENİ DÖNEM İÇİN MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ’A DEVREDİLDİ.

FIRAT KALKINMA AJANSI (FKA) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN ELAZIĞ VALİSİ NUMAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de ayı saldırısı: Arıcının 'Ben şimdi ne edeyim?' tepkisi
2
Nazilli’de Kaldırımlar Yenileniyor: Yayalara Rahat Nefes
3
Atatürk Üniversitesi ve DAP'tan Hayvancılık Altyapısına Güçlü İş Birliği
4
Bursa'da Engelli İstihdamı: Büyükşehir'den Engelsiz Kent Hamlesi
5
Macit: Perşembe'den itibaren yeni soğuk hava Türkiye'yi etkileyecek
6
Kemer’de Çevre Dedektifi Kerem ile Sıfır Atık Eğitimi
7
Kırşehir’de Soğuklara Karşı Kelle Paça Çorbası

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi