Maliye Bakanlığı'nda memur olmak isteyenler! Başvuru ekranı açıldı: Düşük KPSS puanı yetecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım şartları açıklanırken başvuruda bulunacaklar araştırmalarına başladı. Başvuru işlemleri 15 Mart tarihine kadar devam ederken kontenjan bilgileri ve illere göre dağıtım haberimizde yer almaktadır. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım şartları ve tüm detaylar...



PERSONEL ALIM ŞARTLARI

-657 Sayılı devlet memurları kanunu 48. maddesindeki şartlara uygunluk

-Sınavın yapıldığı tarihle beraber 35 yaşını doldurmamış olmak

-Başvurunun verilen süreler içerisinde yapılması

-Öğrenim şartlarına uygunluk

-KPSS üzerinden en az 65 puan almış olmak



BAŞVURU BİLGİLERİ

4-15 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak başvurular e devlet üzerinden ya da bakanlığın resmi sayfasından tamamlanabilir. https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=87daa2f4-43d2-43ce-a3ad-7d8ac79e8cd5 adresinden giriş yapılarak sınav başvuru ekranı kullanılır.



İLLERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI



