Mandalina Kabuklarıyla Neler Yapabileceğinize İnanamayacaksınız!
Mandalina kabuklarını çöpe atmayın, onları farklı şekillerde değerlendirin. Mandalina kabuklarıyla ev yapımı mum, cilt bakımı, aromalı şeker, potpuri, smoothie ve çay yapabilirsiniz. Mandalina kabuklarının mucizevi faydalarını keşfedin.
Mandalina Kabuklarını Değerlendirmenin Yolları! Mandalina Kabuklarının Mucizevi Faydaları
Mandalina, soğuk kış günlerinin en sevilen meyvelerinden biri. Mandalina kabuklarını çöpe atmak yerine, onları farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Mandalina kabuklarının mucizevi faydaları ve kullanım alanları nelerdir? İşte size birkaç ipucu…
Mandalina Kabuklarının Mucizevi Faydaları ve Kullanım Alanları
- Ev Yapımı Mumlar Yapmak
Mandalina kabukları, evinize doğal bir koku vermek için birebir. Mandalina kabuklarını kurutun ve mum yapımında kullanabileceğiniz kalıplara yerleştirin. Üzerine erittiğiniz balmumu dökün ve soğumaya bırakın. Ve size ev yapımı ve kokulu mumlar.
- Cilt Bakımı Yapmak
Mandalina, cildiniz için de harikalar yaratabilir. Kabuklarını rendeleyin ve cilt maskenize veya losyonunuza karıştırın. Mandalinanın içindeki C vitamini ve antioksidanlar cildinizi nemlendirir, yeniler ve ışıldatır.
- Aromalı Şekerler Yapmak
Mandalina, şekerlerinize de tat katabilir. Kabuklarını kurutun ve robotta toz haline getirin. Toz şekere ekleyin ve iyice karıştırın. Bu şekeri çayınıza veya kahvenize ekleyerek hoş bir aroma elde edebilirsiniz.
- Potpuri Yapmak
Mandalina kabuklarını kurutun ve kokulu bitkilerle birlikte bir kaseye koyun. Bu karışımı evinizde veya dolabınızda kullanarak mis gibi bir koku yaratabilirsiniz.
- Smoothie’ye Eklemek
Mandalina, smoothie’lerinize de çok yakışır. Kabuklarını soyun ve blendera atın. Diğer meyvelerle birlikte karıştırın. Mandalina smoothie’nize vitamin, mineral ve lif katkısı sağlar. Ayrıca, smoothie’nize hoş bir koku ve tat verir.
- Çay Yapmak
Mandalina kabuklarıyla çay da yapabilirsiniz. Kabukları kaynar suya atın ve demlenmesini bekleyin. Mandalina çayı hem sıcak hem de soğuk olarak içilebilir. Mandalina çayı sizi ferahlatır, bağışıklığınızı güçlendirir ve sindiriminize yardımcı olur.