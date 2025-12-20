DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.172,79 -0,07%

Manisa'da Nadir Köstebek Cep Telefonuyla Görüntülendi

Manisa'nın Salihli ilçesi Poyraz Mahallesi'nde avcı Yüksel Girgin'in cep telefonuyla kaydettiği nadir köstebek görüntüleri, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:08
Manisa'da Nadir Köstebek Cep Telefonuyla Görüntülendi

Manisa'da Nadir Köstebek Cep Telefonuyla Görüntülendi

Salihli Poyraz Mahallesi'nde yer altının gizemli canlısı kamerada

Manisa'nın Salihli ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'nde nadir rastlanan yer altı canlılarından biri olan köstebek, bir avcı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüleri kaydeden Yüksel Girgin, köstebeğin yuva yapmak amacıyla toprağı kazdığı ve hareketlerini saniye saniye kaydettiği anları sosyal medyaya taşıdı. Adı sıkça duyulmasına rağmen doğada görülmesi güç olan bu canlı, bölge halkının ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kayda yansıyan sahneler, kısa sürede ilgi görürken, uzmanlar bu tür görüntülerin nadir olduğunu vurguladı. Uzmanlar, köstebeklerin yaşamlarının büyük bölümünü yer altında sürdürdüğünü ve bu nedenle görüntülenmelerinin kolay olmadığını belirtiyor.

Uzman değerlendirmelerinde, köstebeklerin toprağı havalandırma ve çevredeki ekosisteme katkı sağlama gibi işlevleri nedeniyle ekosistemin önemli bir parçası olduğu ifade edildi. Bölgeden paylaşılan görüntüler, Salihli'nin doğal yaşam çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SALİHLİ İLÇESİNDE NADİR RASTLANAN YER ALTI CANLILARINDAN BİRİ OLAN KÖSTEBEK, CEP TELEFONU...

SALİHLİ İLÇESİNDE NADİR RASTLANAN YER ALTI CANLILARINDAN BİRİ OLAN KÖSTEBEK, CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

SALİHLİ İLÇESİNDE NADİR RASTLANAN YER ALTI CANLILARINDAN BİRİ OLAN KÖSTEBEK, CEP TELEFONU...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa-Balıkesir yolunda yoğun sis: Görüş 20 metreye kadar düştü
2
Elaziz Derneği'nden Elazığ'da 650 Öğrenciye Hediye Çeki Desteği
3
Artvin’in Ardından Trabzon’da da Yılanlar Kış Uykusuna Yatmadı
4
Çukurören'de Üreticilere Uygulamalı Tarım Eğitimi
5
Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu’nda Kaybedeni Olmayan Coşku
6
Manisa'da Nadir Köstebek Cep Telefonuyla Görüntülendi
7
Şanlıurfa'da Aşiret Düğünü: Geline Kilolarca Altın Takıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025