Manisa'da Nadir Köstebek Cep Telefonuyla Görüntülendi

Salihli Poyraz Mahallesi'nde yer altının gizemli canlısı kamerada

Manisa'nın Salihli ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'nde nadir rastlanan yer altı canlılarından biri olan köstebek, bir avcı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüleri kaydeden Yüksel Girgin, köstebeğin yuva yapmak amacıyla toprağı kazdığı ve hareketlerini saniye saniye kaydettiği anları sosyal medyaya taşıdı. Adı sıkça duyulmasına rağmen doğada görülmesi güç olan bu canlı, bölge halkının ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kayda yansıyan sahneler, kısa sürede ilgi görürken, uzmanlar bu tür görüntülerin nadir olduğunu vurguladı. Uzmanlar, köstebeklerin yaşamlarının büyük bölümünü yer altında sürdürdüğünü ve bu nedenle görüntülenmelerinin kolay olmadığını belirtiyor.

Uzman değerlendirmelerinde, köstebeklerin toprağı havalandırma ve çevredeki ekosisteme katkı sağlama gibi işlevleri nedeniyle ekosistemin önemli bir parçası olduğu ifade edildi. Bölgeden paylaşılan görüntüler, Salihli'nin doğal yaşam çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

