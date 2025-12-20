Bursa-Balıkesir yolunda yoğun sis: Görüş 20 metreye kadar düştü
Sürücüler düşük görüş nedeniyle güçlük yaşadı
Bursa-Balıkesir karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Yolda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Özellikle yüksek kesimlerde sisin etkisi arttı; sürücüler hızlarını azaltarak ilerledi.
Trafik ekipleri, muhtemel kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyardı.
Yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
