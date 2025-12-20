Bursa-Balıkesir yolunda yoğun sis: Görüş 20 metreye kadar düştü

Bursa-Balıkesir karayolunda sabah etkili olan yoğun sis görüşü yer yer 20 metreye kadar düşürdü; sürücüler ve trafik ekipleri uyarıldı.