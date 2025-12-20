DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.169,37 -0,07%

Bursa-Balıkesir yolunda yoğun sis: Görüş 20 metreye kadar düştü

Bursa-Balıkesir karayolunda sabah etkili olan yoğun sis görüşü yer yer 20 metreye kadar düşürdü; sürücüler ve trafik ekipleri uyarıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:23
Bursa-Balıkesir yolunda yoğun sis: Görüş 20 metreye kadar düştü

Bursa-Balıkesir yolunda yoğun sis: Görüş 20 metreye kadar düştü

Sürücüler düşük görüş nedeniyle güçlük yaşadı

Bursa-Balıkesir karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yolda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle yüksek kesimlerde sisin etkisi arttı; sürücüler hızlarını azaltarak ilerledi.

Trafik ekipleri, muhtemel kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyardı.

Yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BURSA-BALIKESİR KARAYOLUNDA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI....

BURSA-BALIKESİR KARAYOLUNDA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI. GÖRÜŞ MESAFESİNİN YER YER 20 METREYE KADAR DÜŞTÜĞÜ YOLDA ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

BURSA-BALIKESİR KARAYOLUNDA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI....

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa-Balıkesir yolunda yoğun sis: Görüş 20 metreye kadar düştü
2
Elaziz Derneği'nden Elazığ'da 650 Öğrenciye Hediye Çeki Desteği
3
Artvin’in Ardından Trabzon’da da Yılanlar Kış Uykusuna Yatmadı
4
Çukurören'de Üreticilere Uygulamalı Tarım Eğitimi
5
Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu’nda Kaybedeni Olmayan Coşku
6
Manisa'da Nadir Köstebek Cep Telefonuyla Görüntülendi
7
Şanlıurfa'da Aşiret Düğünü: Geline Kilolarca Altın Takıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025