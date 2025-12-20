Bursa Suyunu Konuşuyor: Kent Konseyi'nden Su Krizi Uyarısı

Bursa Kent Konseyi 92. Olağan Genel Kurulu: 'Bursa Suyunu Konuşuyor'

Bursa Kent Konseyi'nin 'Bursa Suyunu Konuşuyor' temasıyla düzenlenen 92. Olağan Genel Kurulu, kentin geleceğini doğrudan etkileyen su kaynakları ve iklim değişikliği konularını tüm yönleriyle ele aldı. Toplantı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, meclis ve çalışma grupları temsilcileri ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Kent Konseylerinin Önemi ve Yerel Katılım

Mustafa Bozbey, kent konseylerinin vatandaşlarla resmi kurumlar arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı; kent konseylerinin halkın sorunlarına duyarlılık gösterdiğini, takibini yaptığını ve sonuçlarını paylaştığını belirtti.

Bozbey, dünyanın ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek Bursa'da gerekli önlemlerin halen yetersiz olduğunu kaydetti: 'Geldiğimiz noktada çevremizi ve suyumuzu kirlettik. İklim krizinden dolayı da su kaynakları azaldı. Bu süreçte Bursa Ovası'nda suyu fazla tüketen işletmelere de izin verildi. Bu, geleceği iyi okumamanın sonuçlarıdır.'

Bozbey su yönetimine ilişkin somut veriler paylaştı: 'Kesinti yapmadan önce 510 bin metreküp civarında kullanım vardı, kesintilerin ardından 430 binlere düştü. Kesintileri kaldırdık ve hala bu seviyelerde izliyor. Bursa artık su şehri değil. Bursa Ovası'nda su seviyesi 250 metrenin altına indi. Bilim insanları, Bursa Ovası'nın her sene 6 santim çöktüğünü açıkladı. Aralık ayının 20'si oldu ve Uludağ'da hala doğru düzgün kar yok.'

Günlük su ihtiyacına dair uyarısını da yineleyen Bozbey, 'Bizim günlük 500 bin metreküp suya ihtiyacımız var. Yaz aylarında daha da artacaktır. Artık bahçelerin işlenmiş suyla sulanmaması lazım. Tarımda yeni çözümler üretmeliyiz. Daha az suya ihtiyaç duyan ürünlere yönelmeleri lazım. Yanlış politikalar, Bursa'nın daha vahim su sıkıntısı yaşamasına sebep olabilir' dedi.

Yerel Yönetim, Bilim ve Sivil Toplum İşbirliği

Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy suyun yalnızca çevresel bir konu olmadığını; sosyal, ekonomik ve hayati bir mesele olduğunu vurguladı. Aksoy, su politikalarının katılımcı ve bilimsel temelde yeniden ele alınması gerektiğini belirterek yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Aksoy, Genel Kurul'da kent için geliştirilecek çözüm önerileri üzerinde çalışmayı hedeflediklerini ve Başkan Mustafa Bozbey'e destekleri için teşekkür etti.

Oturum ve Uzman Sunumları

Açılış konuşmalarının ardından oturum bölümüne geçildi. Oturumda şu sunumlar yapıldı:

Prof. Dr. Hayrettin Kuşçu (Bursa Uludağ Üniversitesi) - 'Tarımsal kuraklık, su verimliliği ve etkin sulama yöntemi'

Doç. Dr. Aslıhan Katip (Bursa Uludağ Üniversitesi) - 'İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çerçevesinde su kaynakları'

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Alper Makam - 'İklim değişikliğinin Bursa ve su kaynakları üzerindeki etkisi'

Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Murat Demir - 'İklim krizi ve su hakkı'

Genel Kurul, su kriziyle ilgili çözüm önerileri geliştirmeyi ve katılımcı süreçlerle çalışmaların sürdürülmesini hedefliyor.

