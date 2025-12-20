Elazığ'ın 'Horoz'u: 1980 Murat 131'e galoşsuz binmek yasak

Furkan Duman, aracına duyduğu özeni ve gelen teklifleri açıkladı

Elazığ'da yaşayan 26 yaşındaki Furkan Duman, 1980 model Murat 131 lakaplı aracına iki yıldır sahip. Kendisine "Horoz" adını verdiği araç için Duman, otomobilini adeta aileden biri gibi gördüğünü belirtiyor.

Araca sadece annesi ve kardeşi binebiliyor; arkadaşlar ise ancak galoşla binebiliyor. Bu kural nedeniyle arka koltukta galoşlar muhafaza ediliyor.

Furkan Duman, aracına gösterdiği titizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an gördüğünüz aracın iki senedir sahibiyim ve aracın ikinci sahibiyim. Araç 1980 model ve bir ay sonra 46 yaşına giriyor. Bir ay sonra doğum günü var, onu da kutlayacağız. Aracımıza o kadar değer veriyoruz ki neredeyse aileden biriymiş gibi görüyoruz. Arabaya sadece annem ve kardeşim binebiliyor. Dışarıdaki arkadaşlarım binecekse de ancak galoşla binebilir, o da belki. Arka koltukta galoşlarımızı muhafaza ediyoruz. Bu konuda arkadaşlarım ve ailemle çok sorun yaşıyorum. ‘Bu kadar titiz olma’ diyorlar ama bilmiyorum. Ben aracımı adeta kız arkadaşım gibi görüyorum"

Aracına sık sık teklif geldiğini söyleyen Duman, gelen 400 bin TLlik teklifi bile reddettiğini belirtti ve plakasını da koruduğunu ifade etti.

Aracına bağlılığını anlatırken Duman, duygularını şöyle paylaştı:

"O kadar değer veriyorum ki evde otururken bile üzülüyorum. Çünkü ondan beş dakika bile ayrı kalsam özlem duyuyorum. Gidip mutlaka onu görmem, koltuğuna oturmam, aracı çalıştırıp sesini duymam gerekiyor. Yani derdini dinlemek istiyorum. Ben de derdimi ona anlatabiliyorum. Benden hiçbir şey beklemeden beni dinleyen tek varlık diyebilirim. Aracımızın lakabı ‘Horoz’. Elazığ’da çoğu kişi bu lakabı bilir. Gördüklerinde ‘Horoz geliyor’ ya da ‘Bakın Horoz burada’ derler. Beni de tanırlar. Araçta değişen hiçbir parça yoktur, sadece boyalı. Şu anda plakamız da gördüğünüz gibi Elazığ plakası. Plakaya da çok talip oluyor ama ne plakamı ne de aracımı satmayı düşünmüyorum. 400 bin TL veren oldu ama vermedim. İnsan evladını satar mı, satmaz. Benim için de öyle ve evladım gibi gördüğüm için satmayı düşünmüyorum"

