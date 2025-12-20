Elaziz Derneği'nden Elazığ'da 650 Öğrenciye Hediye Çeki Desteği
İhtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve temel ihtiyaç desteği
Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Elazığ'da 650 ihtiyaç sahibi öğrenciye hediye çeki dağıttı.
Dağıtım, öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Yapılan destek, aileler tarafından takdirle karşılandı.
Dernek Başkanı Onur Şahin: İmkanlarımız ölçüsünde öğrenci kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, hiçbir öğrencimizin eğitimden geri kalmamasıdır. Bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen hayırsever iş insanlarına teşekkürlerimi sunuyorum, rabbim hayırlarını kabul etsin.
Dağıtılan hediye çeklerinin öğrencilerin giyim ve temel ihtiyaçlarında kullanılabileceği belirtildi.
