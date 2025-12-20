DOLAR
Elaziz Derneği'nden Elazığ'da 650 Öğrenciye Hediye Çeki Desteği

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Elazığ'da ihtiyaç sahibi 650 öğrenciye giyim ve temel ihtiyaçlar için hediye çeki dağıttı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:13
İhtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve temel ihtiyaç desteği

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Elazığ'da 650 ihtiyaç sahibi öğrenciye hediye çeki dağıttı.

Dağıtım, öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Yapılan destek, aileler tarafından takdirle karşılandı.

Dernek Başkanı Onur Şahin: İmkanlarımız ölçüsünde öğrenci kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, hiçbir öğrencimizin eğitimden geri kalmamasıdır. Bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen hayırsever iş insanlarına teşekkürlerimi sunuyorum, rabbim hayırlarını kabul etsin.

Dağıtılan hediye çeklerinin öğrencilerin giyim ve temel ihtiyaçlarında kullanılabileceği belirtildi.

DERNEK BAŞKANI ONUR ŞAHİN, YAPTIĞI AÇIKLAMADA EĞİTİMİN TOPLUMUN GELECEĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM...

