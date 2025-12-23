Manisa Gediz Kavşağı’nda Çalışmalar Hızla İlerliyor — İzmir-İstanbul Trafiğine Çözüm

Manisa Gediz Kavşağı’nda Çalışmalar Hızla İlerliyor

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Türkiye’nin en büyük kavşağı olacağı düşünülen Manisa Gediz Kavşağı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Turgut, "Türkiye’de benzeri olmayan bu kavşak, İzmir-İstanbul hattındaki trafik çilesine son verecek" dedi.

İnceleme ve proje hedefleri

Gediz Kavşağı projesi, Manisa’da ulaşımı önemli ölçüde rahatlatmayı hedefliyor. Turgut, inşaat sahasında yetkililerden teknik detaylar ve projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Projenin önceliğinin, yoğun trafiğin yaşandığı güzergahları hızla hizmete açmak olduğunu vurguladı. Turgut, "İlk önceliğimiz, araç yoğunluğunun en yüksek olduğu İzmir-İstanbul bağlantısını bir an önce hizmete açmak. Şirket yetkililerimiz ve ekiplerimiz, bu dev projeyi tamamlamak için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor."

Teknik durum ve beklentiler

Çalışmaların teknik yönü hakkında bilgi veren Turgut, projenin fiziki gerçekleşme oranının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Turgut, "Köprü temelleri atıldı ve köprü ayaklarının imalatı bitirildi. Köprülerin en önemli kısımlarından olan kirişlerin yerleştirme süreci devam ediyor. Köprü ayaklarının bağlantısını sağlayacak olan toprak arme dolgu işlemleri hız kesmeden sürüyor. Tamamlandığında hem estetik yapısı hem de fonksiyonelliği ile dikkat çekecek olan Gediz Kavşağı, bölgedeki trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak. Projenin bitimiyle birlikte, özellikle kavşak noktasında yaşanan beklemelerin sona ermesi ve yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor" dedi.

Yetkililer, şantiyedeki yoğun çalışma temposunun projenin planlanan sürede tamamlanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Gediz Kavşağı’nın hizmete girmesiyle hem yerel ulaşım rahatlayacak hem de İzmir-İstanbul hattındaki akışta önemli iyileşmeler bekleniyor.

MANİSA’DA ULAŞIMI BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK OLAN GEDİZ KAVŞAĞI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.