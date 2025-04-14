Marcus Aurelius Heykeli Türkiye'ye İade Edildi

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, ABD'nin Cleveland Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle resmen Türkiye'ye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Marcus Aurelius heykelinin ait olduğu topraklara dönmesinin önemine değindi. Yazgı, "1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bu eşsiz heykel, yaklaşık 65 yıl süren bilimsel, hukuki ve diplomatik girişimlerin sonucunda nihayet Türkiye'ye iade edilmiştir," dedi.

Yazgı’nın açıklamasında ayrıca, heykelin Türkiye'ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müzesi'nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilere sunulacağı belirtildi. Heykelin Temmuz ayında ise Türkiye'de, kendi kültürel bağlamı içerisinde yeniden hayat bulacağı müjdelendi. Böylelikle, Marcus Aurelius'un uzun yolculuğu, ait olduğu topraklarda son bulmuş olacaktır.

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edildi.

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edildi.