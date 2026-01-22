Mardin'de Fahri Çelik'in 'Tamamen Doğal' Bitkisel İlaç İddiası

Mardin'de jeoloji mühendisi Fahri Çelik'ten 'tamamen doğal' bitkisel ilaç iddiası

15 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu belirttiği ürünlerle hastalara şifa arıyor

Mardin'de yaşayan jeoloji mühendisi Fahri Çelik, 15 yıldır yürüttüğü çalışmaların sonucunda tamamen doğal yöntemlerle ilaçlar geliştirdiğini iddia ederek vatandaşların sağlık sorunlarına çözüm sunmaya çalıştığını açıkladı.

Çelik, geliştirdiği ürünlerin bitki kökleri, mineraller, çiçek özleri ile meyve ve sebzelerin özlerinden hazırlandığını ve hiçbir kimyasal madde içermediğini söyledi. Çalışmalara yaklaşık 15 yıl önce başladığını, son 2 yıldır bu alana yoğunlaştığını belirtti.

Hazırladığı ürünler arasında ağrı kesici, ateş düşürücü, iç hastalıkları ve cilt hastalıklarına yönelik ilaçların bulunduğunu anlatan Çelik, iddialarını şöyle aktardı:

"Şu an yaptığım ilaçlar arasında ağrı kesici var. Karın ağrısı, baş ağrısı veya vücudun belli bir yerinde bir ağrı varsa ağrı kesiciden bir bardak içiyor 10 dakika içerisinde ağrısı tamamen gidiyor. Ateş düşürücü de yaptım; yapımı tamamen doğal ve şifalı bitkilerden. Bu ateş düşürücü de 5 dakika içerisinde 38-40 derece ateşi olan çocuğun ateşini düşürür. 40 dereceye de çıkmış olsa bir bardak içerse o yaptığım ateş düşürücü hemen düşürür. Yaptığım ilaçta tamamen bitki özünden olduğu için herhangi bir yan etkisi yok. 5 dakika içerisinde normal ateşi düşüp 36 dereceye düşer."

Kanser üzerine de çalışmalar yaptığını savunan Çelik, karaciğer ve akciğer için hazırladığı ilaçlardan olumlu sonuçlar aldığını iddia etti. Cilt hastalıklarına ilişkin açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"İç hastalıkları vücudun içerisinde herhangi bir hastalık varsa gideriyor. Artı egzama, sedef ve vitiligo için de bir ilaç yaptım. Vücutta kaşıntı ve ağrı oluyorsa yarım bardak vücut içi temizleme ilacı yaptım. Onu içip üzerine biraz da su ilave ettiği anda 20 dakika içerisinde kaşıntısını tamamen gideriyor. Ve 24 saat boyunca kaşıntısı olmuyor. İlacı kullanmaya 1-2 ay devam ettiği sürece sedef, egzama, vitiligo'dan ve uyuz gibi cilt hastalıklarından tamamen kurtarıyor."

Çelik'in iddiaları haberleştirilirken, aktarılan bilgiler kendisine aittir.

