Mardin'de Sisle Bütünleşen Gece: Valilikten Kartpostallık Dron Görüntüleri

Mardin'de Sisle Bütünleşen Kartpostallık Gece

Valilikten paylaşılan dron görüntüleri büyüledi

Mardin Valiliği, kentin tarihi dokusunun sisle birlikte etkileyici bir atmosfere büründüğü anlara ait dron görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gece saatlerinde etkisini artıran sis, kadim şehrin siluetini adeta bir tabloya dönüştürdü. Görüntülerde sisin gecenin sessizliğine karışarak sokakları sarıp sarmaladığı; taş evlerin ve kubbelerin birer hatıra gibi belirdiği masalsı Mardin gecesi izleyenleri zamanın dışına taşıyor.

Paylaşım, takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü ve "Mardin Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık" notuyla yayımlandı.

