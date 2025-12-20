DOLAR
Mardin'de Sisle Bütünleşen Gece: Valilikten Kartpostallık Dron Görüntüleri

Mardin Valiliği, kentin tarihi dokusunun sisle buluştuğu kartpostallık gece dron görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 21:07
Mardin'de Sisle Bütünleşen Kartpostallık Gece

Valilikten paylaşılan dron görüntüleri büyüledi

Mardin Valiliği, kentin tarihi dokusunun sisle birlikte etkileyici bir atmosfere büründüğü anlara ait dron görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gece saatlerinde etkisini artıran sis, kadim şehrin siluetini adeta bir tabloya dönüştürdü. Görüntülerde sisin gecenin sessizliğine karışarak sokakları sarıp sarmaladığı; taş evlerin ve kubbelerin birer hatıra gibi belirdiği masalsı Mardin gecesi izleyenleri zamanın dışına taşıyor.

Paylaşım, takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü ve "Mardin Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık" notuyla yayımlandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

