Kocaeli'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 75 Metreye Düştü

Kocaeli'de sabah başlayan yoğun sis, İzmit ve Kartepe çevresinde etkili oldu; D-100 Karayolu'nda görüş yer yer 75 metreye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 09:59
Kocaeli'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artıran yoğun sis, özellikle kent merkezi ile D-100 Karayolu kesimlerinde ulaşımı zorlaştırdı.

Alçak seviyede seyreden sis bulutları İzmit ve Kartepe çevresinde daha yoğun hissedildi. Bazı noktalarda görüş mesafesi 75 metreye kadar düştü ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafikte önlemler ve aksama

Sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını kullanarak ve takip mesafelerini artırarak kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı. Yoğun sis nedeniyle D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde trafikte yavaşlamalar ve zaman zaman aksamalar görüldü.

Görüşün yer yer azalması, sürücüler için ek dikkat gerektirdi.

