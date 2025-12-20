Eskişehir'de 24 Saatlik Su Kesintisi: Vatandaşlar Mağdur

Eskişehir'de, arıza nedeniyle yaklaşık 24 saat süren su kesintisi şehirdeki birçok mahalleyi etkileyerek vatandaşları mağdur etti.

Arızanın nedeni ve etkilenen mahalleler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde D4 deposunu besleyen ana hatta arıza meydana geldi. Buna bağlı olarak Batıkent, Yaşamkent, Aşağı Söğütönü, Yukarı Söğütönü, Zincirlikuyu, Şirintepe, Uluönder, Ertuğrulgazi, Çamlıca, Sazova, Orhangazi, Boyacıoğlu, Karagözler ve Karacaşehir mahallelerinde dün gece saat 22.00 itibariyle su kesintisi yaşandı.

Vatandaşların tepkisi

Gece başlayan onarım çalışmalarına rağmen arıza gün boyunca giderilemedi ve gündüz boyunca susuz kalan vatandaşlar büyük sıkıntı çekti. Çamlıca Mahallesi'nden Kadir İri durumu şöyle anlattı:

"Lavabolara, tuvaletlere giremiyoruz. Su olmadığı için kombileri kullanamıyoruz. Parasını almayı biliyorlar ama çalışma hiç yok. Marketlerde de su kalmamış, yetişemedik. Şu anda perişan bir haldeyiz"

Kıraathane işletmecisi Ahmet Sallabaş ise yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Sabahtan beri sular yok. Kahvemiz sabah 06.00’da açılıyor, 07.30 gibi sular gitmiş. Taşıma suyla işlerimizi görmeye çalışıyoruz. Çay için damacana su kullanıyoruz. Bugün 4 damacana su taşıdık"

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Ahmet Sivri sosyal medyadan tepki gösterdi. Sivri açıklamasında şunları söyledi:

"Plan var, hizmet yok! ’Planlı çalışma’ denilerek başlatılan kesintilerin saatlerce uzaması artık teknik bir sorun değil, açık bir yönetim problemidir. En temel hizmet olan suyun bile zamanında verilememesi, plansızlık ve kriz yönetimi eksikliğini ortaya koymaktadır. Sorun sadece bir arıza değil verilen saatlerin tutulmaması, muhatap bulunamaması ve vatandaşın bilgiye ulaşamamasıdır. Yazıktır, günahtır! Sizin iş bilmezliğiniz yüzünüzden Eskişehirli hemşehrilerimiz eziyet çekmek zorunda mı? Hafta sonu yaşanan bu tablo, birkaç açıklamayla geçiştirilemez. Vatandaş artık geçici çözümlerden ve sürekli istenen ’sabırdan’ yorulmuştur. Tepebaşı’nın neredeyse tamamında sular kesik. Vatandaştan sabır ve anlayış bekleniyor ama konu zamlar olunca kimse vatandaşı düşünmüyor. ESKİ ne zaman işini gerçekten yapacak?"

ESKİ'nin onarım açıklaması

Yaklaşık 24 saatin ardından arıza onarıldı. ESKİ yetkilileri yapılan müdahaleyi şu şekilde aktardı: "Müdahale sırasında çelik boru kesimi, ara parçaların hazırlanması, montaj ve kaynak işlemleri tamamlandıktan sonra borunun sızdırmazlık testi yapılmıştır. Sonrasında kontrollü olarak depoya su basılması gerçekleştirilmiş olup şebeke hatlarına su verilmiştir. Suyun depoya dökülerek hatta ulaşması mahallelerimizin yerleşim kotlarına göre zaman alabilecektir. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı yaşanılan su kesintisinden ötürü vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayışa teşekkür ederiz".

Yetkililer su verildikten sonra hattın kademeli olarak dolacağına dikkat çekerken, kesintiden etkilenen bölgelerde suyun normale dönmesinin zaman alabileceğini bildirdi.

