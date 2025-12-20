DOLAR
Namaz: Örf ve Adetleri Kendi İmkânlarımızla Yaşatıyoruz — Kütahya Yörük Türkmenler Derneği

Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, örf ve adetleri yıllardır kendi imkânlarıyla yaşattıklarını, devlet desteğinin yetersiz olduğunu ve huzurevi ziyaretlerine önem verdiklerini söyledi.

Dernek faaliyetleri ve destek çağrısı

Kütahya Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, dernek faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada yıllardır örf ve adetleri yaşatmak için mücadele verdiklerini ancak bu konuda yeterli desteği göremediklerini ifade etti.

Başkan Namaz, "Bizler yıllardır örf ve adetlerimizi yaşatma mücadelesi veriyoruz ancak maalesef bize sahip çıkan pek yok." dedi ve derneğin düsturunu Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözüyle özetledi.

Huzurevi ziyaretlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Namaz, Kütahya Huzurevi Müdürü Ali Gedik ile yaptıkları görüşmeye değinerek, "Müdürümüze bir program yapmak istediğimizi ilettim. Kendisi de memnuniyetle kabul etti." ifadelerini kullandı. Ayrıca Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı İsa hocasına konuyu aktardığını belirtti.

Namaz, bazı çevrelerin devlet imkânlarıyla örf ve adetleri yaşattığını iddia ettiğini belirterek, "Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen kendi imkânlarımızla oluyor. Cebimizden harcayarak bu kültürü yaşatıyoruz. Örf ve adet böyle olur" şeklinde konuştu.

