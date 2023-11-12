Market deterjanlarına para dökmeyin! Alerji yapmayan evde doğal deterjan tarifini deneyin

Evde deterjan yapmak, hem çevreye duyarlı bir adım atmak hem de evde kullanılan temizlik malzemelerini kontrol etmek isteyenler için harika bir seçenek. Doğal bileşenlerle yapılan bu tarif, evde pratik bir şekilde uygulanabilir. Geleneksel deterjanların içeriğini merak eden veya kimyasal içeriklerden kaçınmak isteyenler için mükemmel bir alternatif sunuyor. Kendi deterjanınızı yapmak, sadece temizlikle ilgili değil, aynı zamanda çevreye olan duyarlılığınızı da yansıtıyor. Bu tarif, sadece çamaşırlarınızı temizlemekle kalmayıp aynı zamanda sizi çevre dostu bir tercih yapmaya teşvik ediyor.





İlk olarak, doğal deterjan yapımı için zeytinyağı veya hindistancevizi bazlı doğal sabun gerekiyor.

Ayrıca, yıkama sodası da kullanılacak.

Bir diğer malzeme ise boraks olacak.

Eğer istenirse, hoş bir koku için tercih edilen bir esans yağı da gerekebilir.

Zeytinyağı veya hindistancevizi bazlı doğal sabunu rendeleyin veya küçük parçalara ayırın.

Bir karıştırma kabında rendelenmiş sabunu, yıkama sodasını ve boraksı iyice karıştırın.

Bu adımda, isterseniz hoş bir koku için 30-40 damla esans yağı da ekleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz karışımı hava almayan bir kavanoza veya kapaklı bir kaba aktararak saklayın.





Çamaşır yıkarken, yarım su bardağından biraz fazlasını hazırladığınız bu doğal deterjan karışımından çamaşır makinenize ekleyin.

Ardından, normal yıkama sürecinizi takip ederek çamaşırlarınızı temizleyebilirsiniz. Yıkama sodası ve boraks, lekelerle savaşırken sabun, temizlik sağlar. Bu kombinasyon çamaşırlarınızın temizliğini etkili bir şekilde sağlar.

Esans yağı, deterjanınıza hoş bir koku katar, bu da çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlar.

Evde deterjan hazırlamak, sadece çamaşırlarınızı temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda doğaya ve sağlığınıza da özen göstermenin bir yolu. Bu tarif, sizi kimyasal içeriklerden uzaklaştırırken, evdeki basit malzemelerle etkili bir temizlik sağlamanın keyfini sunuyor. Kendi deterjanınızı yapmak, sadece bir ev işi değil, aynı zamanda çevre dostu bir adım atmak anlamına geliyor. Bu tarif, temizlik alışkanlıklarınızı değiştirirken, doğaya ve sağlığınıza saygı duymanın güzel bir yolunu sunuyor. Evinizde bu basit adımla, sadece temiz çamaşırlara değil, daha temiz bir geleceğe adım atmış olacaksınız.

Bu ev yapımı deterjan tarifi ile çevre dostu ve cilt dostu bileşenlerle evde temizlik malzemesi yapmanın kolay bir yolunu sunuyor. Çevrenize duyarlılıkla hazırlayacağınız bu doğal deterjan, evinizi temizlerken sizi kimyasallardan uzak tutar. Evde pratik bir şekilde uygulanabilen bu tarif, aynı zamanda çamaşır yıkama rutininizi daha sağlıklı bir seviyeye taşır. Bu malzemeler, evde pratik bir şekilde doğal ve etkili bir deterjanın hazırlanmasını sağlar. Doğal sabun, yıkama sodası, boraks ve isteğe bağlı esans yağı, çevre dostu ve cilt uyumlu temizlik için mükemmel bir kombinasyon oluşturur.