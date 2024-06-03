Marketler kurbanlık satışını başlattı! A101, Migros, CarrefourSA kurbanlık fiyatları

27 Mayıs 2024 - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar kurbanlık alımları için hazırlıklara başladı. A101, Migros, CarrefourSA gibi büyük zincir marketler de bu dönemde müşterilerine yönelik özel kurbanlık fiyatlarını duyurdu. İşte marketlerdeki kurbanlık fiyatları ve detaylar:

2024 KURBANLIK FİYATLARI





A101 Kurbanlık Fiyatları 2024

A101, bu yıl için küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere iki farklı kurbanlık seçeneği sunuyor. Karaman Koç fiyatı 6 bin 590 TL olarak belirlenirken, yerli besi 23-26 kg büyükbaş kurbanlık için 1/7 hisse fiyatı 16 bin 950 TL oldu.

BİM Kurbanlık Fiyatları 2024

BİM'de henüz kurbanlık fiyatları açıklanmadı. Ancak zincir marketler arasında yer alan BİM'in en kısa sürede fiyatları duyurması bekleniyor.

CarrefourSA Kurbanlık Fiyatları 2024

CarrefourSA, bu yıl için büyükbaş kurbanlık hisse fiyatını 16 bin 500 TL olarak belirledi. Küçükbaş kategorisinde kıvırcık fiyatı 13 bin 950 TL, karaman koyun paketi ise 11 bin 950 TL olarak açıklandı. Ayrıca bağış amaçlı küçükbaş kurbanlık fiyatı da 10 bin 950 TL olarak belirlendi.

Migros Kurbanlık Fiyatları 2024

Migros, bu yıl kurbanlık almak isteyenler için karaman koyun küçükbaş fiyatını 10 bin 950 TL, kıvırcık koyun küçükbaş fiyatını 14 bin 800 TL, büyükbaş kurbanlık hisse fiyatını ise 18 bin 950 TL olarak açıkladı. Ayrıca bağış amaçlı alımlarda bin TL indirim uygulaması yapılacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar için kurbanlık seçenekleri belirlenirken, her yıl olduğu gibi bu yıl da marketlerdeki fiyatlar dikkatle takip ediliyor. Kurbanlık almak isteyenler, tercihlerini yapmadan önce fiyat karşılaştırmalarını ve detayları incelemeyi sürdürüyor.