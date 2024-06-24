Marketlerde en az 23 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor! Zincir marketlerden dev işe alım

Türkiye'nin önde gelen perakende devleri Migros, Bim, A101 ve Şok, geniş çaplı personel alımı için adaylara çağrıda bulunuyor. Açık olan çok sayıda pozisyon için başlatılan bu kampanya kapsamında, adaylar başvurularını hem internet üzerinden hem de doğrudan mağaza şubelerine yaparak sürece katılabilirler.
Market Zincirlerinde İşe Alım İçin Aranan Nitelikler
Marketlerde istihdam edilecek adayların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları arzu edilmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
- Minimum ilkokul düzeyinde eğitim almış,
- Satış konusunda yetenekli,
- İkna yeteneği güçlü, ekip çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı,
- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
- İlişki yönetimi konusunda yetenekli,
- Vardiyalı çalışma sistemine uyabilecek.
Açık İş Pozisyonları
Market zincirlerinde doldurulması gereken pozisyonlar şunlardır:
- Kasiyer,
- Market Görevlisi,
- Sürücü,
- İdari İşler Görevlisi,
- Mağaza Yöneticisi,
- Satış Görevlisi,
- Pazarlama Yardımcısı,
- Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Danışmanı,
- Bordro ve Personel İşleri Yardımcı Uzmanı,
- Bölge Yöneticisi,
- Muhasebe Görevlisi,
- Depo Görevlisi,
- Depo İşçisi,
- Tarım Mühendisi,
- Mağaza Yardımcı Yöneticisi.