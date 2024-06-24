Marketlerde en az 23 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor! Zincir marketlerden dev işe alım

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren büyük market zincirleri, İŞKUR ve çeşitli iş ilanı siteleri üzerinden yapacakları geniş çaplı personel alım duyurularını gerçekleştirdi. Migros, Şok, Bim ve A101 gibi lider perakende şirketleri, çeşitli iş pozisyonları için aday arayışına devam ediyorlar. Migros'a iş başvurusu nasıl yapılır, Şok marketlerde hangi pozisyonlara eleman alınacak, Bim ve A101 başvuruları hangi yöntemlerle yapılabilir? İşte bu soruların cevapları ve iş başvuru sürecine ilişkin en güncel ve ayrıntılı bilgiler haberimizde bulunuyor.