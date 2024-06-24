Bist 100
10.767,85 0%
DOLAR
32,96 0,13%
EURO
35,41 0,01%
ALTIN
2.457,89 0,03%

Marketlerde en az 23 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor! Zincir marketlerden dev işe alım

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren büyük market zincirleri, İŞKUR ve çeşitli iş ilanı siteleri üzerinden yapacakları geniş çaplı personel alım duyurularını gerçekleştirdi. Migros, Şok, Bim ve A101 gibi lider perakende şirketleri, çeşitli iş pozisyonları için aday arayışına devam ediyorlar. Migros'a iş başvurusu nasıl yapılır, Şok marketlerde hangi pozisyonlara eleman alınacak, Bim ve A101 başvuruları hangi yöntemlerle yapılabilir? İşte bu soruların cevapları ve iş başvuru sürecine ilişkin en güncel ve ayrıntılı bilgiler haberimizde bulunuyor.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 23:43
Marketlerde en az 23 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor! Zincir marketlerden dev işe alım

Türkiye'nin önde gelen perakende devleri Migros, Bim, A101 ve Şok, geniş çaplı personel alımı için adaylara çağrıda bulunuyor. Açık olan çok sayıda pozisyon için başlatılan bu kampanya kapsamında, adaylar başvurularını hem internet üzerinden hem de doğrudan mağaza şubelerine yaparak sürece katılabilirler.

iş ilanı

Market Zincirlerinde İşe Alım İçin Aranan Nitelikler

Marketlerde istihdam edilecek adayların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları arzu edilmektedir:

  •   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  •   Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
  •   Minimum ilkokul düzeyinde eğitim almış,
  •   Satış konusunda yetenekli,
  •   İkna yeteneği güçlü, ekip çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı,
  •   Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
  •   İlişki yönetimi konusunda yetenekli,
  •   Vardiyalı çalışma sistemine uyabilecek.

Açık İş Pozisyonları

Market zincirlerinde doldurulması gereken pozisyonlar şunlardır:

  •   Kasiyer,
  •   Market Görevlisi,
  •   Sürücü,
  •   İdari İşler Görevlisi,
  •   Mağaza Yöneticisi,
  •   Satış Görevlisi,
  •   Pazarlama Yardımcısı,
  •   Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Danışmanı,
  •   Bordro ve Personel İşleri Yardımcı Uzmanı,
  •   Bölge Yöneticisi,
  •   Muhasebe Görevlisi,
  •   Depo Görevlisi,
  •   Depo İşçisi,
  •   Tarım Mühendisi,
  •   Mağaza Yardımcı Yöneticisi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor

Temmuz gelmeden zammı geldi! Yüzde 135 zam ceplere şimdiden girdi

İkinci el araç arayanlara ilaç gibi kampanya! 400.00 TL’nin geri ödemesi hiç bu kadar kolay olmamıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımını başlattı! 18 yaş üzeri ve bu şartları sağlayanlar dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Alışverişte fiş almıyorsanız hapı yuttunuz! GİB peşinize düşecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımını başlattı! 18 yaş üzeri ve bu şartları sağlayanlar dikkat

Huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR başvuru şartlarını duyurdu

Devlet dar gelirliye 1900 TL'lik yardım kesesini açtı! Tek şartla hanebaşı ödeme başlıyor

Borcu dağ gibi birikenlere müjdeler müjdesi geldi! O borçların tamamı tek kalemde silinecek

İstanbullulara artık tamamen ücretsiz! Başvuranlar bu hizmete tek kuruş ödemeyecek

İkinci el araç arayanlara ilaç gibi kampanya! 400.00 TL’nin geri ödemesi hiç bu kadar kolay olmamıştı

O bankada hesabı olan telefon faturası ödemiyor! Geç kalmadan hemen başvurun

İlkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! SYDV beklenen personel alımını duyurdu

Temmuz gelmeden zammı geldi! Yüzde 135 zam ceplere şimdiden girdi

Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor