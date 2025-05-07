Uluslararası Muğla Korolar Şenliği Büyük Coşkuyla Başladı

Uluslararası Muğla Korolar Şenliği Başladı

Muğla'nın zengin kültürel mirasını uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Muğla Korolar Şenliği başladı. Muğla Valiliği himayesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi koordinasyonunda hayata geçiriliyor.

Açılış Töreni ve Valinin Konuşması

Şenliğin açılışı, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Vali İdris Akbıyık, 2023 yılında ilk adımları atılan bu etkinliğin kısa sürede büyüdüğünü ifade etti. Bu yıl, 70 koro ve 2.415 koristin katıldığı şenliğin yalnızca sanatsal bir şölen değil, aynı zamanda Muğla’nın turizm potansiyeline, ekonomik canlılığına ve kültürel tanınırlığına katkı sunacağını vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Akbıyık, ayrıca bu şenliğin dostluk, dayanışma ve kültürel etkileşimin güçlü bir ifadesi olduğunu belirterek, "Muğla’nın sesini, melodisini ve misafirperverliğini dünyaya duyurduğumuz bu özel şenlikte, birlik ve beraberliğimizin pekişmesini temenni ediyorum."

Ödüller ve Performanslar

Konuşmanın ardından, Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk ile Muğla BİLSEM Müzik Öğretmenleri Buğra Soğukpınar ve Derya Yaman'dan oluşan düzenleme kurulu üyelerine plaket takdim etti. Şef Elif Ceyda Sert'in yönetiminde Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, müzik dinletisi sunarken, Muğla BİLSEM Çocuk Korosu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu şenliğin ilk konserini verdi.

Koro Performansları ve Gösteriler

Daha sonra, Şef Valentina Gurgiva'nın yönetimindeki Çernomorski Zuvutsi Korosu, Bulgar ve Türk eserlerini seslendirdi. Koroların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ekibi de gösterilerini sergiledi.

Bu coşkulu etkinlik, 11 Mayıs'ta sona erecek.

Muğla'nın zengin kültürel mirasını uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Muğla Korolar Şenliği başladı. Muğla Valiliği himayesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi koordinasyonunda düzenlenen şenliğin açılışı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Muğla'nın zengin kültürel mirasını uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Muğla Korolar Şenliği başladı. Muğla Valiliği himayesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi koordinasyonunda düzenlenen şenliğin açılışı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.