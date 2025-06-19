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Marmaris'te Serçe Limanı Batığı Kazıları Yeniden Başladı

Marmaris'teki Serçe Limanı'nda antik batık kazıları başladı. Proje, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi koordinasyonunda yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 20:39
Marmaris'te Serçe Limanı Batığı Kazıları Yeniden Başladı

Marmaris'teki Antik Batıkta Yeniden Kazı Çalışmaları

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan ve antik çağda gemiler için önemli bir sığınak olan Serçe Limanı'ndaki Helenistik Dönem Batığı'nda su altı kazı ve belgeleme çalışmaları yeniden başladı. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında ve Dr. Orkan Köyağasıoğlu'nun bilimsel danışmanlığında gerçekleştiriliyor.

Geçmişin İzleri Keşfediliyor

Serçe Limanı Batığı, 1973 yılında Bozburunlu süngerci Mehmet Aşkın tarafından keşfedilmiş ve ardından Sualtı Arkeoloji Enstitüsü tarafından raporlanmıştır. 1978-80 yılları arasında yürütülen ancak tamamlanamayan kazılar, bu sene Marmaris Ticaret Odası tarafından sağlanan destekle yeniden başlamıştır.

Batığın Önemi ve Kazı Hedefleri

33-37 metre derinlikte bulunan ve milattan önce 280-275 yıllarına tarihlenen batık, dönem gemi yapımı ve denizcilik teknolojisi hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kazılarda, farklı boyutlarda Knidos amforaları ve Güney Anadolu, Filistin ve Mısır ile benzerlik gösteren seramik buluntular keşfedilmiştir.

Teknolojik Yenilikler ile Destekleniyor

Kazı çalışmalarının Eylül ortasına kadar devam edeceği ve 2025 yılına kadar süreceği belirtiliyor. Bu süreçte, batığın üzerini örten kalın kum tabakasının kaldırılması ve dış hatlarının net biçimde ortaya çıkarılması hedefleniyor. Kazılara yönelik yapılan yazılı açıklamada, tüm buluntuların detaylı analizlerinin yapıldığı ve bu çalışmalara 'Virazon II' isimli gemiyle devam edildiği vurgulandı. 'Virazon II', dünyanın 'Arkeolojik Araştırma Gemisi' klasına sahip ilk ve tek gemisidir ve tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanmıştır.

Açıklamada, bu çalışmaların bölgenin antik çağdaki stratejik önemini ortaya koyması açısından büyük değer taşıdığına dikkat çekildi ve projeyi yürüten bilimsel başkan Dr. Köyağasıoğlu ve ekibine teşekkür edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki antik çağda gemiler için önemli bir sığınak olan Serçe Limanı'ndaki...

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki antik çağda gemiler için önemli bir sığınak olan Serçe Limanı'ndaki Helenistik Dönem Batığı'nda su altı kazı ve belgeleme çalışmaları yeniden başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki antik çağda gemiler için önemli bir sığınak olan Serçe Limanı'ndaki...

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki antik çağda gemiler için önemli bir sığınak olan Serçe Limanı'ndaki Helenistik Dönem Batığı'nda su altı kazı ve belgeleme çalışmaları yeniden başladı.

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