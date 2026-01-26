MARSU, Eroğlu Mahallesi'nde Atık Su Sorununu Çözdü

MARSU, Kızıltepe Eroğlu Mahallesi’nde 2 bin 700 metre atık su hattı döşeyerek yaklaşık 70 haneye hizmet ulaştırdı ve yıllık açıktan akan atık su sorununu giderdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:35
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Kızıltepe ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi'nde yıllardır sokaklarda açıktan akan atık suların bertarafı için başlattığı çalışmaları tamamladı. Proje ile mahalledeki çevre kirliliği ve kötü kokunun önüne geçildi.

Çalışma ve hedeflenen faydalar

Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından hayata geçirilen proje kapsamında 2 bin 700 metre uzunluğunda atık su hattı döşendi. Bu altyapı çalışmasıyla mahalledeki yaklaşık 70 haneye düzenli atık su hizmeti sağlanarak, vatandaşların daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye kavuşması hedeflendi.

MARSU Genel Müdürlüğü, şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde altyapı ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir müdahale etmeye devam ettiklerini belirtti. Bir yandan kronik altyapı sorunlarına çözüm üretilirken, diğer yandan yeni yatırımlar ile hizmet kapasitesinin güçlendirildiği vurgulandı.

Vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinleri, uzun yıllardır çözüme kavuşmasını bekledikleri atık su sorununun giderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Uygulanan hattın, hem çevre hem de halk sağlığı açısından önemli iyileştirme sağladığı ifade edildi.

MARSU tarafından yürütülen bu çalışma, bölgedeki altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik adımların devam edeceğinin de işareti oldu.

