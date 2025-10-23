Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncuları Trabzon'da Öğrencilerle Buluştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yoğun ilgi

TRT 1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin yapımcısı, senaristi ve oyuncuları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlik, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, senarist Ozan Bodur ile başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban öğrencilerle söyleşi yaptı ve soruları yanıtladı.

Yapımcının ve senaristin vurguladıkları

Yapımcı Özekin, Fatih Sultan Mehmed'in sadece bir hükümdar olmadığını, aynı zamanda kendi döneminin en büyük dehalarından biri olduğunu söyledi. Senarist Bodur ise dizide özellikle Fatih Sultan Mehmed'in insani yönlerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Oyuncuların gençler ve rol anlatımları

Başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu, dizinin gençler tarafından ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, bu tür yapımların gençleri tarihi araştırmaya yönlendirdiğini söyledi. Çayoğlu, yaklaşık iki yıldır Fatih'i canlandırdığını ve zaman zaman hayal gücünün zorlandığını anlattı.

Gürkan Uygun ve Kenan Çoban ise Trabzonsporlu olduklarını belirterek oynadıkları karakterlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Trabzonspor ziyareti ve karşılıklı hediyeler

Etkinlik sonrası yapımcı Özekin, senarist Bodur ve oyuncular, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk ve teknik direktör Fatih Tekke ile sohbet gerçekleşti.

Ziyaret sırasında Zeyyat Kafkas ve Fatih Tekke, konuklara bordo-mavili forma hediye etti.

