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Mekke'de Gazeteciler Müzeleri Gezdi: 2025 Hac Organizasyonu Öncesi Bilgilendirme

Mekke'de bulunan gazeteciler, 2025 Hac Organizasyonu için müzeleri gezerek Hz. Peygamber ve İslam tarihi hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 11:13
Mekke'de Gazeteciler Müzeleri Gezdi: 2025 Hac Organizasyonu Öncesi Bilgilendirme

Mekke'de Gazetecilerin Müze Ziyareti

2025 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke’de bulunan gazeteciler, Basın Düzenleme Genel Kuruluşu rehberliğinde unutulmaz bir müze gezisi gerçekleştirdi. Ziyaretin merkezi olan Mekke Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en yüksek binalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Hz. Peygamber'in Hayatı ve Ahlakı

Basın mensupları, saat kulesindeki Uluslararası Peygamber Biyografi Müzesini gezerek, Hz. Peygamber'in hayatı, ahlakı ve İslam hukuku gibi önemli konuları dijital ekranlardan detaylı olarak inceledi.

Interaktif Deneyimler ve Uzay Yolculuğu

Saat Kulesi Müzesi'nde interaktif sergiler ile uzay ve zaman kavramları arasında yolculuk yapan gazeteciler, galaksiler ve güneş sistemi sanal gösterimlerini deneyimleyerek, dünyanın en büyük saatlerinden birinin mekanizmasını keşfetme fırsatı buldu.

Hira Kültür Bölgesi ve Vahiy Galerisi

Hira Mağarası'nın bulunduğu Nurdağı eteklerinde yer alan Hira Kültür Bölgesi, Vahiy Galerisi, Kuran-ı Kerim Müzesi ve diğer kültürel yerleri için gazetecilere rehberlik edildi. Vahiy Galerisi'nde Hz. Muhammed'in vahyinin hikâyelerini sunan özel bir gösterim yapıldı.

Kuran-ı Kerim Müzesi'nde Tarih Yolculuğu

Kuran-ı Kerim Müzesi, rekorlar kitabına giren Kuran-ı Kerim ve tarihi el yazmalarını sergileyerek zengin bir içerik sundu. Kültür Kütüphanesi'nde, Mekke ve Medine gibi kutsal şehirler üzerine bilimsel kaynaklarla dolu kitaplar tanıtıldı.

Son Gözlem ve Gazetecilerin Yorumları

Basın mensuplarının Hira Mağarası'na gidişi ve orada yaşananları video gösterimlerle izledikleri programda, Malezya'dan gelen muhabir Farhah Ruslan, "Müzelerin muhteşem olduğunu, Hz. Muhammed ve Mekke'nin tarihini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu" ifade etti. Nijerya'dan foto muhabiri Tevfik İbrahim Adeshina ise teknolojinin ve astronominin birleşiminin kendilerini iyi hissettirdiğini belirtti.

Program, basın mensuplarının günün anısına Basın Düzenleme Genel Kuruluşu yetkilileriyle birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi.

2025 Hac Organizasyonu için Mekke’de bulunan gazetecilere Basın Düzenleme Genel Kuruluşu...

2025 Hac Organizasyonu için Mekke’de bulunan gazetecilere Basın Düzenleme Genel Kuruluşu tarafından müze turu düzenlendi. Gazeteciler, tur kapsamında Uluslararası Peygamber Biyografi Müzesi’ni ziyaret etti.

2025 Hac Organizasyonu için Mekke’de bulunan gazetecilere Basın Düzenleme Genel Kuruluşu...

2025 Hac Organizasyonu için Mekke’de bulunan gazetecilere Basın Düzenleme Genel Kuruluşu tarafından müze turu düzenlendi. Gazeteciler, tur kapsamında Uluslararası Peygamber Biyografi Müzesi’ni ziyaret etti.

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