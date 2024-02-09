Memur olmak isteyen kadın/erkeklerin fırsat ayağına geldi! HMB ile GİB 81 ilde KPSS 2022-2023 puanıyla memur alıyor

HMB ve GİB’den 2 Bin 21 Kişiye İş Fırsatı!. HMB ve GİB’den 2 Bin 21 Kişiye İş Fırsatı!.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, memur alımı için ilanlarını duyurdu. Türkiye’nin 81 ilinde, farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 2 bin 21 kişiye iş imkanı sunuluyor. Adaylar, başvuru şartlarını ve tarihlerini ilanlardan öğrenebilirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), memur alımı için iki ayrı ilan yayınladı. İlanlara göre, HMB 700, GİB ise 1321 memur alacak. Alınacak memurların kontenjan dağılımı ve detayları şöyle:





HMB 700 Memur Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı, 400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 700 memur alımı yapacak.

Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı için adayların, Siyasi Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, ve İdari bilimler veya bunlara denkliği olan yurtdışı veya yurtiçi yükseköğretim kurumlarından mezun olması ve 2022 veya 2023 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP32, KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden en az 65 puan almış olması gerekiyor.

Başvuru tarihleri;

HMB memur alımı başvuruları, MHB kariyer adresi üzerinden 4 - 15 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden mezun olması ve KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48, KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinden herhangi birinden en az 80 puan almış olması gerekiyor.

Başvuru tarihleri



Başvurular 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 08:30'da başlayacak ve 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 17:30'a kadar devam edecektir..

GİB 1321 Memur Alacak





Gelir İdaresi Başkanlığı, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, 1271 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 1321 memur alımı yapacak.

Gelir Uzman Yardımcısı alımı için adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği olan dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olması gerekiyor.

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı için adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya mühendislik fakültelerinin bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, yapay zekâ ve veri mühendisliği, yazılım mühendisliği lisans bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olması gerekiyor.

GİB memur alımı başvuruları, Devlet Gelir Uzman Yardımcısı için sınava ön başvurular 7-13 Mart 2024, nihai başvurular ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında; Gelir Uzman Yardımcısı için ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.