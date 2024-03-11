Memur olmak isteyenlere dev fırsat! KPSS'den bu puanı alan hemen başvurabilecek

Şu anda kamu kurumlarındaki mevcut pozisyonlar için başvuruları kabul ediliyor. UİB'in kadrolu memur alımı başvuruları çerçevesinde başvurular Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından kabul edilecek. Güncel Uzman Yardımcısı ve İdari Personel Memuru pozisyonlarına başvuru için tüm detaylar ve süreç bu yazıda yer almaktadır.

Kamu Personeli Alım Başvuruları Genel Şartları

Başvuru yapacak adayların TC vatandaşı olmaları, askerlik hizmetini tamamlamamış olmaları, 35 yaşını doldurmamış olmaları, sosyal güvenlik kurum veya kuruluşlarından emekli olmamış olmaları, kamu haklarından mahrum kalmamış olmaları ve uzman yardımcısı olarak İngilizce dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, YDS'den en az 70 puan KPSS 2022-2023 teknik ve idari personel için en az 70 puan gerekiyor.

Memur olmak için aranan şartlar nelerdir?





6 uzman yardımcısı istihdamı için Kamu yönetimi, Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, İşletme, İktisat, Uluslararası ilişkiler, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, Uluslararası ticaret, Uluslararası ticaret ve lojistik, Ekonomi, Maliye, Ekonometri alanlarından mezun olunması gerekmektedir.

1 idari personel alımıyla ilgili Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezuniyet şartı istenmektedir.

3 idari personel alımına yönelik Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümünden mezuniyet isteniyor.

7 idari personel istihdam edilmesi için adaylardan İşletme, İktisat, Uluslararası ticaret, Uluslararası ticaret ve lojistik, Ekonomi, Maliye, Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, İstatistik, Gümrük işletme, Halkla ilişkiler ve tanıtım, İnsan kaynakları yönetimi, Medya ve iletişim diploması istenmekte.

Başvuru Tarihi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne personel alımıyla ilgili başvuruların 8 Mart 2024'e kadar yapılması gerekiyor. Adaylar, evrak kayıt birimine başvurularını online olarak yapabilirler. Aynı zamanda başvuruşarın şahsen veya posta yoluyla da yapılabileceği belirtildi.