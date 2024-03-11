Bist 100
9.200,91 0%
DOLAR
32 0,29%
EURO
35,07 0,24%
ALTIN
2.230,36 0,34%

Memur olmak isteyenlere dev fırsat! KPSS'den bu puanı alan hemen başvurabilecek

Uzman yardımcıları ve idari personeller kamu kurumlarında tam zamanlı olarak istihdam edilmektedir. Başvuru süreci ile tüm detaylar için bu makaleye göz atabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:03
Memur olmak isteyenlere dev fırsat! KPSS'den bu puanı alan hemen başvurabilecek

Şu anda kamu kurumlarındaki mevcut pozisyonlar için başvuruları kabul ediliyor. UİB'in kadrolu memur alımı başvuruları çerçevesinde başvurular Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından kabul edilecek. Güncel Uzman Yardımcısı ve İdari Personel Memuru pozisyonlarına başvuru için tüm detaylar ve süreç bu yazıda yer almaktadır.

Kamu Personeli Alım Başvuruları Genel Şartları

Başvuru yapacak adayların TC vatandaşı olmaları, askerlik hizmetini tamamlamamış olmaları, 35 yaşını doldurmamış olmaları, sosyal güvenlik kurum veya kuruluşlarından emekli olmamış olmaları, kamu haklarından mahrum kalmamış olmaları ve uzman yardımcısı olarak İngilizce dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, YDS'den en az 70 puan KPSS 2022-2023 teknik ve idari personel için en az 70 puan gerekiyor.

Memur olmak için aranan şartlar nelerdir?

Memur olmak isteyenlere dev fırsat

6 uzman yardımcısı istihdamı için Kamu yönetimi, Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, İşletme, İktisat, Uluslararası ilişkiler, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, Uluslararası ticaret, Uluslararası ticaret ve lojistik, Ekonomi, Maliye, Ekonometri alanlarından mezun olunması gerekmektedir.

1 idari personel alımıyla ilgili Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezuniyet şartı istenmektedir.

3 idari personel alımına yönelik Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümünden mezuniyet isteniyor.

7 idari personel istihdam edilmesi için adaylardan İşletme, İktisat, Uluslararası ticaret, Uluslararası ticaret ve lojistik, Ekonomi, Maliye, Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, İstatistik, Gümrük işletme, Halkla ilişkiler ve tanıtım, İnsan kaynakları yönetimi, Medya ve iletişim diploması istenmekte.

Başvuru Tarihi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne personel alımıyla ilgili başvuruların 8 Mart 2024'e kadar yapılması gerekiyor. Adaylar, evrak kayıt birimine başvurularını online olarak yapabilirler. Aynı zamanda başvuruşarın şahsen veya posta yoluyla da yapılabileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Migros'tan 300 TL'lik bedava alışveriş! Ramazan sofraları bedavaya geliyor

Migros'tan 300 TL'lik bedava alışveriş! Ramazan sofraları bedavaya geliyor

Başvuranlara 5.330 TL destek piyangosu çıktı! Çocuklu aileler elini çabuk tutsun

Başvuranlara 5.330 TL destek piyangosu çıktı! Çocuklu aileler elini çabuk tutsun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat
2
Memur olmak isteyenlere dev fırsat! KPSS'den bu puanı alan hemen başvurabilecek
3
Lise diploması olana TSE'de çalışma fırsatı! Çok sayıda memur ve personel alınacak
4
Dünyanın en duygusal 4 burcu belli oldu! Dokunsanız her an ağlayabilirler
5
Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet
6
KPSS 60-62-65 puanla personel alımı! Üniversite başvuru şartlarını duyurdu
7
Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Başvuranlara 5.330 TL destek piyangosu çıktı! Çocuklu aileler elini çabuk tutsun

Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Yeni destek programında emekliye ek destek! 0,69 faizli kredi her sene 0,25 indirilecek

Migros'tan 300 TL'lik bedava alışveriş! Ramazan sofraları bedavaya geliyor

Memur olmak isteyenlere dev fırsat! KPSS'den bu puanı alan hemen başvurabilecek

Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak