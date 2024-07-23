Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

Temmuz ayı sonuna yaklaştığımız son günlerde kamu personel alım ilanlarına yenileri eklendi. Kamuya 3763 memur, personel ve işçi alımı yapılacak. En az ilkokul mezunu adayların KPSS ile veya KPSS’siz başvurabileceği bu alımların detaylarını ve şartları haberimizde. Bakanlıklar, hastaneler, emniyet, THY, jandarma, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kurumları tarafından yayımlanan ilanlara dair tüm bilgiler bu haberde.

KAMU GÜNCEL İLAN TABLOSU



Aşağıdaki tabloda alım yapacak kurumlar, KPSS şartı, alınacak personel sayısı ve son başvuru tarihleri yer almaktadır.





Alım Yapacak Kurum veya Kuruluş KPSS Şartı Alınacak Personel Son Başvuru Tarihi

PTT - 10,000 Bekleniyor

GSB Var 950 Bekleniyor

KPSS 2024/1 Var 2,500 18/07/24

KPSS 2024/2 Var 2,500 26/12/24

Korucu Alımı Yok 5,000 Bekleniyor

PMYO Yok 2,500 Bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Var 11,715 Bekleniyor

POMEM ve PMYO - 5,000 Bekleniyor

İBB Var 3,000 Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı - 36,000 Bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Var 2,065 Bekleniyor

PA Bekçi Yok 10,000 Bekleniyor

THY Yok 1,900 Bekleniyor

Adalet Bakanlığı Var 22,984 Bekleniyor

Jandarma Yok 523 25/07/24

Bartın Üniversitesi KPSS 50 1 22/07/24

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KPSS 50 7 24/07/24

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi KPSS 60 4 31/07/24

Kıyı Emniyeti Var 59 22/07/24

Sayıştay Başkanlığı Yok 25 28/08/24

Sağlık Bilimleri Üniversitesi KPSS 50 121 5/08/24

TÜRASAŞ Yok 188 26/07/24

Jandarma Yok 10 9/08/24

Merkez Bankası Yok 11 31/08/24

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yok 20 24/07/24

Manisa BESOT Yok 84 26/07/24

Polis Akademisi Yok 210 29/07/24

PMYO Yok 2,500 29/07/24

Bu ay kamuya yapılacak alımlarda en az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği ilanlar bulunuyor. KPSS puanı ile veya KPSS’siz başvuru yapabileceğiniz alımlar, bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumları tarafından yayımlanmış durumda.



BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurmak isteyen adayların öncelikle ilan edilen şartları dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Her kurumun ve pozisyonun farklı şartları olabilmektedir. Genel olarak aranılan başvuru şartları şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

ÖZEL ŞARTLAR

Her pozisyon için gerekli olan özel şartlar, ilan detayları ilanları resmi internet sitelerinde belirtilmiştir. Mesela, bazı pozisyonlar için belirli bir KPSS puanı şartı aranırken, bazıları için KPSS şartı bulunmamaktadır. Adayların, başvuracakları pozisyonun ilan detaylarını dikkatlice okumaları önemlidir.

İlgili ilanlara başvurmak için öncelikle kurum sitelerine giderek ilan detaylarına ulaşabilirsiniz. Başvurular genellikle kurumların resmi web siteleri üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru süreci ve gerekli belgeler ilan detaylarında belirtilmiştir.

