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Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

TÜİK'in verilerine göre memur ve emekli maaşlarına 2024 yılında beklenen zam oranları açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:07
Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

2024 Yılı İçin Zam Beklentileri Artıyor

Yeni yılın ilk günlerinde, memur ve emeklilerin zam oranları konusunda merakla beklenen açıklamalar gerçekleşiyor. Milyonlarca memur ve emekli, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını dikkatle izliyor. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, bu aşamada memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zam Oranı Nasıl Belirlenecek?

Karakaş, 2024 yılı kasım ayı itibarıyla Türkiye genelinde gerçekleşen toplam enflasyon farkının yüzde 14,58 olduğunu belirtti. Ancak memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarının, toplu sözleşmeler çerçevesinde belirleneceğine dikkat çekti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alacağını ifade eden Karakaş, memurların zam oranlarının önceden belirlenmiş sözleşmelere dayalı olduğunu belirtti.

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

2024 Zam Oranı Beklentisi

Uzman, 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleşen enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklilerinin almaya hak kazandığı zam oranının yüzde 10,40 olduğunu açıkladı. Aralık ayı enflasyon rakamları göz önüne alındığında bu oranın yüzde 11,5 ile yüzde 12 arasında değişeceği öngörülüyor.

2025 Yılı İçin Maaş Tahminleri

İsa Karakaş, 2025 yılında en düşük memur maaşının 44 bin 121 lira, en düşük memur emekli maaşının ise 19 bin 697 lira olacağını tahmin etti. Bu rakamların, memurların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu söyleyen Karakaş, enflasyon karşısında bu artışların yeterli olup olmayacağının ise ayrı bir tartışma konusu olduğunu vurguladı.

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