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Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Her hafta Perşembe günü müşterisini memnun etmek adına türlü türlü indirimleri sunan A101 21 Kasım 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:53
Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Her hafta Perşembe günü müşterisini memnun etmek adına türlü türlü indirimleri sunan A101 21 Kasım 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Sayfa sayfa indirimleri sunan A101 21 Kasım 2024 Perşembe aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler arasında, son zamanların en popüler ürünü, Dubai Çikolatası dikkat çekti. Her hafta farklı kategorilerdeki ürünlerde indirim fırsatını sunan A101, bu hafta geniş kategori indirimleri ile dikkat çekti. A101’de bu hafta, ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, gıda ürünlerinden teknolojik cihazlara kadar bir çok kategori indirimi yer alıyor.  

 

A101 21 KASIM 2024 PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

 

Katalogda yer alan ev aletleri arasında en dikkat çekici ürünlerden biri Kiwi halı yıkama makinesi olarak dikkat çekerken, 4.999 TL'den satışa sunulacak olan halı yıkama makinesi, ev temizliğini kolaylaştırmak isteyenlerin ilgisini çekerken; ayrıca 1.499 TL'lik dikey süpürge ve 9.999 TL'lik ankastre set gibi ürünler de müşteriyi bekliyor.  

 

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

 

A101 KİŞİSEL BAKIM İNDİRİMİ

 

A101 21 Kasım 2024 Perşembe günü kişisek bakım ürünlerinde de kampanyayı beraberinde getiriyor. Şarjlı diş fırçaları 599 TL, epilasyon aletleri 899 TL ve masaj aletleri 1.199 TL fiyatı ile dikkat çekerken, akıllı banyo baskülü 279 TL fiyatı ile raflarda olacak.  

 

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

 

A101’DE DUBAİ ÇİKOLATASI FIRTINASI 

 

A101, bu haftaki kataloğunda dünya lezzetlerini de barındırıyor. Özellikle de son zamanlarda kullanılabilirliği şaibe konusu olan Dubai Çikolatası, merak edenler için raflarda yer alıyor. Orijinal lezzetiyle dikkat çeken Dubai çikolatası, 49 TL fiyatı ile dşkkat çekeceğe benziyor. Aynı zamanda, Dubai kreması 199 TL'ye satılacak.  

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