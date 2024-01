Haberler

Mercedes-AMG One, 5.45 Milyon Dolara Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Mercedes-AMG One, 5.45 Milyon Dolara Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı Formula 1’den esinlenerek geliştirilen Mercedes-AMG One, efsanevi bir otomobil. Nürburgring ve Monza gibi pistlerde rekorlar kıran araç, şimdi de ikinci el piyasasında boy gösteriyor. Dubai’de bir galeri, AMG One için 5.45 milyon dolarlık bir fiyat istiyor. İşte AMG One’ın özellikleri ve fiyatı.