Mercedes-AMG One, 5.45 Milyon Dolara Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Formula 1’den esinlenerek geliştirilen Mercedes-AMG One, efsanevi bir otomobil. Nürburgring ve Monza gibi pistlerde rekorlar kıran araç, şimdi de ikinci el piyasasında boy gösteriyor. Dubai’de bir galeri, AMG One için 5.45 milyon dolarlık bir fiyat istiyor. İşte AMG One’ın özellikleri ve fiyatı.

Mercedes-AMG One, 5.45 Milyon Dolara Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı
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AMG One, Formula 1 Güç Ünitesi Kullanıyor AMG One, Formula 1 araçlarında kullanılan 1.6 litrelik V6 motordan güç alıyor. Dört adet elektromotor ve 8.4 kWh kapasiteli küçük bir batarya ile birleştirilen güç ünitesinin toplam güç çıkışı ise 1063 bg seviyesinde. 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayan araç 0-200 km/s hızlanmasını ise tam 7 saniyede tamamlayabiliyor. Azami hızı dudak uçuklatan 352 km/s seviyesinde olan araç, bu sayede tarihin en hızlı araçlarından Ferrari LaFerrari ve McLaren P1’in arasına katılmış oluyor

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AMG One, İkinci El Piyasasında Rekor Fiyatla Satılıyor 

Mercedes, sadece 275 örneği üretilen bu aracın al-sat yapılarak ticari ürünlere dönüştürülmesine izin vermiyor. İlk teslimatların yaklaşık bir sene önce başladığını da hesaba katarsak bu aracın satışı nasıl gerçekleşecek anlamış değiliz. Galerinin fiyat etiketinde belirttiği 20 milyon Dirhem’i güncel döviz kuruyla hesapladığımız zaman ise 5.45 milyon $ seviyesinde bir fiyatla karşılaşıyoruz. Yani aracın orijinal fiyatının iki katı talep ediliyor.

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AMG One, ABD’de Satılmıyor 

AMG One, ABD’de satılmıyor. Mercedes, bu aracı ABD’ye getirmek için güç ünitesinde değişiklik yapması gerektiğini, ancak bunun da performansını önemli ölçüde etkileyeceğini söylüyor. Ancak ABD’de yaşayan ve bu araca sahip olmak isteyen biri, "gösteri veya sergileme muafiyeti" adı verilen bir yolla aracı ithal edebilir. Bu yolla, belirli özel araçlar, yılda 2.500 milden fazla kat etmemek şartıyla ülkeye girebilir. Bu süreç çok fazla evrak gerektirse de, hiper otomobili ülkeye sokabilir.

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AMG One, Mercedes’in ilk Formula 1 esinlenmeli aracı mı? Hayır, AMG One, Mercedes’in ilk Formula 1 esinlenmeli aracı değildir. Mercedes, daha önce de SLR McLaren ve SLS Electric Drive gibi Formula 1 teknolojisinden yararlanan araçlar üretmiştir.

AMG One, elektrikli bir araç mı? Evet, AMG One, elektrikli bir araçtır. Ancak araç, tamamen elektrikli değil, hibrit bir güç ünitesine sahiptir. Araç, elektrikli modda sadece 18 km gidebilir.

AMG One, kaç adet üretildi? AMG One, sadece 275 adet üretildi. Bu araçların sahipleri arasında Formula 1 pilotları Valtteri Bottas ve Nico Rosberg gibi isimler de bulunuyor. Ayrıca Lewis Hamilton da aracın geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

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