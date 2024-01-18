Merkür-Jüpiter üçgeni: Geleceğe hazır mısınız?

Dinçer Güner: Merkür-Jüpiter üçgeninde Geleceğe yönelik planlar yapın

Merkür ile Jüpiter arasında oluşan üçgen açı, önümüzdeki 3 gün boyunca bize geleceğe yönelik planlar yapma ve hayata geçirme konusunda destek verecek. Bu açının etkisiyle çok iyimser ve akıcı bir şekilde düşünebilir, konuşabilir ve yazabiliriz. Felsefe, din, eğitim gibi konulara ilgimiz artabilir ve bunları paylaşmak isteyebiliriz.

Çok yönlü hareket edin

Bu dönemde birden fazla işe odaklanabilir, evlilik, sözleşme, seyahat, ticaret gibi konularda adımlar atabiliriz. Web sitesi kurmak, eğitime başlamak, yurtdışı bağlantılarını güçlendirmek, seyahat planı yapmak için uygun zamanlar. Bu açı, özellikle toprak burçlarına finansal konularda olumlu gelişmeler getirebilir.

Öğrenmeye ve öğretmeye açık olun

Merkür-Jüpiter üçgeni, öğrenme ve öğretme hevesimizi artırır. Yeni şeyler keşfetmek ve bilgimizi paylaşmak için fırsatlar bulabiliriz. Güzel haberler duyabilir veya verebiliriz. Aklımıza para kazandıracak harika fikirler gelebilir, bunları not etmeyi unutmayın. Eğitim, araştırma, yayıncılık gibi alanlarda şanslı olabiliriz.