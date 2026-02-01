Mersin'de binlerce kargı midyesi sahile vurdu: Balıkçılar yem için topladı

Mersin'de binlerce kargı midyesi sahile vurdu

Fırtına sonrası Adanalıoğlu sahilinde sahil boyunca yayıldı

Mersin'de etkili olan sel ve fırtına, Adanalıoğlu sahilinde denizde oluşan güçlü dalgalarla birlikte binlerce kargı midyesinin kıyıya vurmasına neden oldu. Uzun ve ince yapısıyla bilinen, halk arasında 'jilet midyesi' olarak da adlandırılan bu deniz canlılarının sahili kaplaması dikkat çekti.

Kargı midyesi genellikle kumluk ve sığ deniz tabanında yaşar; kendini dikey şekilde kuma gömerek hayatta kalır. Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın görülen bu tür, fırtına, sel ve güçlü dalgaların etkisiyle doğal yaşam alanlarından koparak sahil boyunca geniş bir alana yayıldı.

Sahili kaplayan midyeleri gören balıkçılar, midyeleri kova ve çuvallara doldurdu. Balıkçılar, bu midyelerin balık avcılığında yem olarak kullanıldığını ifade etti.

"Fırtınanın verdiği bir nimet"

Eyüp Ensariongün, "Fırtınadan dolayı sahile vurdu, şimdi bunları topluyoruz. Avcılıkta kullanacağız. Normalde para verip aldığımız şeyler bunlar. Her zaman bulunan şeyler değil. Fırtınanın verdiği bir nimet diyelim. Bu ürün Japonya taraflarında yenilen bir şey ama bu taraflarda yiyen var mı bilmiyorum. Buradan topladığımız yenilecek bir şey değil, çamurun içinden çıktığı için hastalık üretebilir. Ama normalde pişirilip yendiğini biliyoruz" dedi.

