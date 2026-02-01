Mersin'de binlerce kargı midyesi sahile vurdu: Balıkçılar yem için topladı

Mersin Adanalıoğlu sahiline fırtına sonrası binlerce kargı midyesi vurdu; balıkçılar midyeleri balık yemine dönüştürmek için topladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 08:34
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 08:50
Mersin'de binlerce kargı midyesi sahile vurdu: Balıkçılar yem için topladı

Mersin'de binlerce kargı midyesi sahile vurdu

Fırtına sonrası Adanalıoğlu sahilinde sahil boyunca yayıldı

Mersin'de etkili olan sel ve fırtına, Adanalıoğlu sahilinde denizde oluşan güçlü dalgalarla birlikte binlerce kargı midyesinin kıyıya vurmasına neden oldu. Uzun ve ince yapısıyla bilinen, halk arasında 'jilet midyesi' olarak da adlandırılan bu deniz canlılarının sahili kaplaması dikkat çekti.

Kargı midyesi genellikle kumluk ve sığ deniz tabanında yaşar; kendini dikey şekilde kuma gömerek hayatta kalır. Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın görülen bu tür, fırtına, sel ve güçlü dalgaların etkisiyle doğal yaşam alanlarından koparak sahil boyunca geniş bir alana yayıldı.

Sahili kaplayan midyeleri gören balıkçılar, midyeleri kova ve çuvallara doldurdu. Balıkçılar, bu midyelerin balık avcılığında yem olarak kullanıldığını ifade etti.

"Fırtınanın verdiği bir nimet"

Eyüp Ensariongün, "Fırtınadan dolayı sahile vurdu, şimdi bunları topluyoruz. Avcılıkta kullanacağız. Normalde para verip aldığımız şeyler bunlar. Her zaman bulunan şeyler değil. Fırtınanın verdiği bir nimet diyelim. Bu ürün Japonya taraflarında yenilen bir şey ama bu taraflarda yiyen var mı bilmiyorum. Buradan topladığımız yenilecek bir şey değil, çamurun içinden çıktığı için hastalık üretebilir. Ama normalde pişirilip yendiğini biliyoruz" dedi.

MERSİN’DE SEL VE FIRTINA SONRASI OLUŞAN GÜÇLÜ DALGALARLA BİRLİKTE ADANALIOĞLU SAHİLİNDE BİNLERCE...

MERSİN’DE SEL VE FIRTINA SONRASI OLUŞAN GÜÇLÜ DALGALARLA BİRLİKTE ADANALIOĞLU SAHİLİNDE BİNLERCE KARGI MİDYESİ KIYIYA VURURKEN, BALIKÇILAR MİDYELERİ BALIK YEMİ OLARAK TOPLADI.

MERSİN’DE SEL VE FIRTINA SONRASI OLUŞAN GÜÇLÜ DALGALARLA BİRLİKTE ADANALIOĞLU SAHİLİNDE BİNLERCE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DATÜB’den Erzincan İl Göç İdaresi’ne Yeni Hizmet Binası
2
Cüce Keçi Evcil Hayvana Alternatif: Ankara'da Nijerya Cinsi İlgi Topluyor
3
Gölbucks Konak Gaziantep'te Açıldı — Tarihi Antep Evinde Yeni Kafe
4
Kepez'te Hayırsever Desteğiyle 8 Köpek ve 50 Kedi Kulübesi
5
Palandöken'de Kayak Keyfi Sürüyor: 86 km Pist ve Adrenalin Etkinlikleri
6
Palandöken Kayak Merkezi'nde Sömestr Coşkusu: 86 km Pist ve Adrenalin
7
Sivas'ta Pusat Barajı'nda Kuraklık: Ortaya Çıkan Eski Pusat Köyü Kar Altında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları