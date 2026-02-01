Ergan Kayak Merkezi Sömestrin Son Günü Doldu Taştı — Pistler Yüzde Yüze Yaklaştı

Ergan Kayak Merkezi sömestirin son gününde doldu taştı
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Ergan Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde yoğun ilgi gördü.
Hafta sonu ile birleşen yarıyıl tatilinin bitişiyle birlikte kayak merkezindeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Doğal güzellikleri ve modern tesisleriyle dikkat çeken merkez, özellikle Erzincan ve çevre illerden gelen çok sayıda kayakseveri ağırladı.
Pistlerde renkli görüntüler oluşurken, kayak yapmayan ziyaretçiler de aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarası eşliğinde vakit geçirdi.
Gelecek sezon planları
Vali Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı’nın Erzincan’ın marka değeri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, gelecek sezon için hazırlıkların şimdiden planlandığını ifade etti.
