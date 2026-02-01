Ergan Kayak Merkezi Sömestrin Son Günü Doldu Taştı — Pistler Yüzde Yüze Yaklaştı

Ergan Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde çevre illerden yoğun ilgi gördü; pistlerde doluluk yüzde yüze yaklaştı, ziyaretçiler Ardıçlı Gölü manzarası eşliğinde vakit geçirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:45
Ergan Kayak Merkezi Sömestrin Son Günü Doldu Taştı — Pistler Yüzde Yüze Yaklaştı

Ergan Kayak Merkezi sömestirin son gününde doldu taştı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Ergan Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde yoğun ilgi gördü.

Hafta sonu ile birleşen yarıyıl tatilinin bitişiyle birlikte kayak merkezindeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Doğal güzellikleri ve modern tesisleriyle dikkat çeken merkez, özellikle Erzincan ve çevre illerden gelen çok sayıda kayakseveri ağırladı.

Pistlerde renkli görüntüler oluşurken, kayak yapmayan ziyaretçiler de aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarası eşliğinde vakit geçirdi.

Gelecek sezon planları

Vali Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı’nın Erzincan’ın marka değeri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, gelecek sezon için hazırlıkların şimdiden planlandığını ifade etti.

ERGAN KAYAK MERKEZİ SÖMESTİRİN SON GÜNÜNDE DOLDU TAŞTI

ERGAN KAYAK MERKEZİ SÖMESTİRİN SON GÜNÜNDE DOLDU TAŞTI

ERGAN KAYAK MERKEZİ SÖMESTİRİN SON GÜNÜNDE DOLDU TAŞTI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de Balıkçılara Fırtına Uyarısı
2
Hasan Dağı Gözlem Altında: Aktif Yanardağ, Gaz ve Su Seviyeleri Normalleşti
3
Bitlis'te Kar Etkisini Artırdı: 100 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
4
Ordu’da Bin 700 Rakımlı Argan Yaylası’nda Renkli Kar Festivali
5
Germencik'te AFAD Kriz Merkezi Toplandı — Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı
6
AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan: 'Halkımıza hizmetkâr olmaya devam ediyoruz'
7
Gölbaşı’nda Jandarma 24 Saat Görevde: Yenişehir Deprem Konutlarında Güvenlik

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları