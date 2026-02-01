Palandöken'de Kayak Keyfi Sürüyor: 86 km Pist ve Adrenalin Etkinlikleri

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi sömestri hareketliliğinde; 86 km pist, snowboard, zipline ve diğer ekstrem etkinliklerle ziyaretçileri bekliyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:08
Erzurum'da sömestri tatilinde ilgi odağı olan Palandöken Kayak Merkezi'nde hareketlilik devam ediyor.

Hem profesyonel hem de amatör kayakçılara hitap eden alternatif pistleriyle dikkat çeken Palandöken, snowboard, kızak, buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi gibi adrenalin dolu etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Vali Mustafa Çiftçi'den davet

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dünyanın ve ülkemizin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'in her türlü kış etkinliğine imkan verdiğini belirterek şunları söyledi: Gerek sahip olduğu pistler ve imkanlar, gerekse ulaşılabilirlik açısından farkındalık oluşturan Palandöken, aynı zamanda adrenalin dolu ekstrem sporlara da ev sahipliği yapıyor. Toplam 86 km pist uzunluğu ile keyif verici anlar yaşatılıyor. Güvenilir ve kaliteli kayak yapılması için de her türlü önlemi aldık. Artan ziyaretçi ve turist sayısı da verilen hizmetlerin güzelliğini ortaya koyuyor. Herkesi Palandöken ve Erzurum’un güzelliklerini yaşamaya davet ediyoruz dedi.

