DATÜB’den Erzincan İl Göç İdaresi’ne Yeni Hizmet Binası

DATÜB tarafından yaptırılan modern hizmet binası, Ziyatdin Kassanov’un maliyetini üstlenmesiyle Erzincan İl Göç İdaresi’ne teslim edildi; resmi açılış planlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:07
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) tarafından yaptırılan modern hizmet binası, Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Teslimat ve ziyaret

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tarafından tüm maliyet ve inşa sürecinin üstlenildiği modern hizmet binası, resmi teslim ile birlikte kurum kullanımına geçti. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, yeni hizmet binasında Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hizmet kapasitesine katkı

Ziyarette, binanın kuruma sağladığı fiziki imkânlar ile bölgedeki hizmet kapasitesine yapacağı katkılar değerlendirildi. Zafer Çolak, modern ve nitelikli bir hizmet alanının kuruma kazandırılmasından dolayı Ziyatdin Kassanov’a teşekkür ederek, yeni binanın hem personel hem de hizmet alan vatandaşlar açısından önemli bir iyileşme sağlayacağını ifade etti.

Bağlam ve açılış planı

Binanın yapımının üstlenilmesinin, Ukrayna’dan Erzincan’ın Üzümlü ilçesine gerçekleştirilen iskanlı göç sürecinde, İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın gösterdiği yakın ilgi, destek ve özverili çalışmalara bir teşekkür niteliği taşıdığı belirtildi. Ziyatdin Kassanov da Ahıskalı Türklerin bu süreçte gördüğü desteğe duyulan vefanın bu katkı ile ifade edildiğini dile getirdi.

Öte yandan, yeni hizmet binasının resmi açılışının ilerleyen dönemlerde İçişleri Bakanı ve Göç İdaresi Başkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

