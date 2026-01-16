Mersin'de Karne Günü: Şehitlerin İsmi Verilen Okullar Resmi Açıldı

Mersin'de karne heyecanı ve duygusal açılış

Mersin'de 401 bin 764 öğrenci için 2025-2026 eğitim-öğretim yarı yılının tamamlanması nedeniyle karne heyecanı yaşandı. Karne töreni kapsamında Erdemli ilçesinde hizmete giren, Şehit Uzman Çavuş Halil Şahin ile Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu adını taşıyan okulların resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Vali Atilla Toros, milletvekili Havva Sibel Söylemez, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, şehit aileleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende şehit yakınlarının duygusal konuşmaları törene iştirak edenleri gözyaşlarına boğdu.

Törenin ardından Vali Toros ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini verdi. Daha sonra okulun bahçesinde zeytin fidanları dikimi gerçekleştirildi.

Vali Toros'tan anma ve vurgulama

Vali Atilla Toros, hem şehitlerin ismi verilen okulun resmi açılışını yaptıklarını hem de yarıyıl nedeniyle karne sevincini paylaştıklarını belirterek, "Şehit Halil Şahin İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Celil Mutlu İlkokulu aynı çatı altına yalnızca eğitim vermekle kalmıyor bir emaneti yaşıyor, bir bilinci geleceğe taşıyor" diyerek tüm şehitleri yad ettiklerini söyledi.

"Acımızın içindeki en büyük teselli"

Şehit eşi Melike Mutlu, "Bir öğretmen ve bir eş olarak aynı zamanda da bir şehidin emaneti olarak konuşuyorum. Eşim Celil Mutlu vatan için gözünü kırpmadan yürüyen cesur bir askerdi. Görevini sadece bir meslek olarak değil, bir onur, bir sorumluluk olarak gördü. Vatan dediğinde sesi titredi, bayrak dediğinde gözleri dolardı. Bugün onun adının bir okulda çocukların sesinde umutlarında yaşayacak olması acımızın içindeki en büyük tesellidir. O bu vatanın evladıydı, artık bu okulunda adıdır." şeklinde konuştu ve katılımcıları duygulandırdı.

"Ben şehit geleceğim dedi, 37 gün sonra şehit olarak geldi"

Şehit eşi Deniz Şahin ise duygularını, "Gurur, acı, özlem gibi bütün duygularının bir arada olduğu bir gün yaşadık. Eşimin mesleğe 14 yılını verdiğini ve her zaman önceliğinin vatan ve bayrak olduğunu kaydetmek istiyorum. Bayramın ilk günü babasının mezarına gittik. Babasının mezarında vasiyetini etti. 'Ben şehit geleceğim, bir dahaki gelişimi şehitlik olacak' dedi. 37 gün sonra şehit olarak geldi. Ben gazi olarak gel ben sana bakarım dediğimde ise bana 'ben sana yük olamam' diyen bir eşim vardı. O bana yük değil Rabbim'in bana bir hediyesiydi'" sözleriyle anlattı ve salonda duygusal anlar yaşandı.

