Mersin'de Yıkım Mağduriyeti: Hamidiye'de Aileler Sokakta

Mersin Akdeniz Hamidiye'de 3 katlı binanın yıkımı sırasında bitişik bina zarar gördü; tahliye edilen sakinler sadece bir günlük geçici konaklama sağlandığını iddia ediyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:30
Mersin'de Yıkım Sonrası Apartman Sakinleri Mağduriyet Yaşıyor

Olayın Detayları

Olay, 5 gün önce merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi 4208 Sokak’ta bulunan 3 katlı eski binanın yıkımı esnasında, yan tarafındaki 4 katlı binanın birinci katının üzerine yıkılmasıyla facia ucuz atlatıldı.

Bunun üzerine bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İlk gün bölgede güvenlik önlemleri alınırken AFAD ve sağlık ekipleri inceleme yaptı.

Mağdurların Şikayetleri

Gamze Mutlu adlı bina sakini, mağduriyetini şöyle aktardı: "İki çocuğumla kış günü dışarıda kaldık. Apart dairelere yerleştirildik, bir gün ödendi, sonra ödemeler kesildi. Evimizde eşyalarımız kaldı, üstümüz başımızla çıktık. Küçük bebeğimin bezi, maması var, kızım okula gidemiyor"

Özlem Ercüment, ablasının binada kaldığını belirterek, "İnsanlar çocuklarıyla ortada kaldı. Soğukta 8 aylık bebeğin sokakta kalmasını hangi vicdan kabul eder? Ne yıkım kararı var, ne de sorumluluk üstlenen var" dedi.

Muharrem Sabır, hasar gören binanın birinci katında oturduğunu anlatarak, "Betonun komple üzerimize düştüğünü gördüm. Sol ayağım enkaz altında kaldı, zor çıkardım. Konaklama ayarlandı, sadece bir günün parası ödendi, sonrası yok. Bu mağduriyeti kim oluşturduysa, aynı şekilde gidermek zorunda. Çocuklar okula gidemiyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, geçici konaklamanın sürdürülememesi nedeniyle mağduriyetlerini dile getiriyor ve yetkililerden acil, kalıcı çözüm talep ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

