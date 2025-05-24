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Mersin'in Tarihi Kilikya Yolu'nda Ziyaretçilere Kapı Açıldı

Mersin'deki 550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu', ziyaretçilere açıldı. Proje, kentin kültürel mirasını tanıtmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:57
Mersin'in Tarihi Kilikya Yolu'nda Ziyaretçilere Kapı Açıldı

Mersin'deki Tarihi Kilikya Yolu Ziyaretçilerini Bekliyor

Mersin'de, 5 yıllık titiz bir çalışmanın ardından tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu" ziyaretçilere kapı açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, bu projenin kentin kültürel mirasını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

38 Etap ve Uluslararası Standartlar

Tarihi Kilikya Yolu, toplamda 38 etap içermekte ve İpek Yolu, Toroslar, Olba ve Afrodit etaplarıyla 4 ana bölümde düzenlenmiştir. Yola, uluslararası standartlara uygun yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yerleştirilmiştir.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte doğaseverler, artık "Tarihi Kilikya Yolu"nda doğayla baş başa yürüyüş yapma fırsatına sahip.

Yürüyüşçüler İçin Önemli Bilgiler

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Eylem Eren, projenin kent turizmi açısından önemine değinerek, ziyaretçileri bu eşsiz yolculuğa davet etti. Proje Koordinatörü Ahmet Tarakçı ise, kentin adeta bir açık hava müzesi olduğunu vurguladı.

Tarakçı, "Tarihi Kilikya Yolu'nda yürüyüş yapanlar, 5 büyük kanyonu geçmekte ve 9'a yakın kalenin içinden geçmektedir. Ayrıca, 38 etap içinde kış ve yaz yürüyüşleri için uygun alanlar bulunmaktadır," açıklamalarında bulundu.

Gelişmiş Yönlendirme Sistemleri

Yolu keşfeden ziyaretçiler, telefon uygulamaları sayesinde her 200 metrede bir 360 derece fotoğraflar ile yön bulabilecekler. Bu sayede, yürüyüş sırasında hiçbir tereddüt yaşamaları mümkün olmayacak.

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kilikya Yolu Yaşatma Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen projenin tanıtımı, 17 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmişti.

Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya...

Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı.

Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya...

Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı.

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