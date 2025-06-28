Mersinli Doğa Tutkunu 2000 Taşla Koleksiyonunu Zenginleştirdi

Mersin'de 60 yaşındaki doğa tutkunu Hüseyin Durer, farklı bölgelerde gerçekleştirdiği tırmanışlarda topladığı 2000'den fazla taşla koleksiyonunu zenginleştiriyor. Ofisinde sergilediği bu taşlar arasında ametist, ateş opali, oniks, kalsedon, obsidiyen, kalsit ve kuvars gibi değerli taşlar bulunuyor.

Doğa Yürüyüşleri Sağlık Getirdi

Durer, psikolog kızının tavsiyesi üzerine 8 yıl önce doğa yürüyüşlerine başladı. Zamanla dağcılıkta kendini geliştirerek, ilgi duyduğu taşları toplamanın kendisine iyi geldiğini fark etti. Ağrı, Süphan, Erciyes ve Hasan dağları gibi yüksek rakımlı bölgelerde gerçekleştirdiği tırmanışlarda birçok taş topladı.

Koleksiyonu ve Gelecek Hedefleri

Durer, topladığı taşları ofisinde özenle sınıflandırıyor. Henüz ofisinin küçük olması nedeniyle birçok taşını sergileyemediğini belirten Durer, gelecekte bir 'taş müzesi' açmayı hedefliyor. Taşların kendisine enerji verdiğine inanan Durer, doğada yapılan yürüyüşlerin hem zihinsel hem de bedensel sağlığına olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Arkadaşlara İlham Oluyor

Durer'in tutkulu koleksiyonu, birçok arkadaşına da ilham kaynağı oldu. Gittiği yerlerde taş toplamaya başlayan arkadaşlarıyla bu hobiyi paylaştığını belirterek, "Ofisim gözümde tütüyor. Döndüğümde taşlarımı temizleyip seyrediyorum," ifadelerini kullandı.

Mersin'de 60 yaşındaki doğa tutkunu Hüseyin Durer, farklı bölgelerde gerçekleştirdiği tırmanışlarda topladığı çeşitli türlerden 2 bin taşı ofisinde sergiliyor. Ağrı, Süphan, Erciyes ve Hasan dağlarının da aralarında olduğu çok sayıda yüksek rakımlı bölgeye tırmanan Durer, 6 yılda çeşitli türlerden 2 binden fazla taş topladı. Durer, ametist, ateş opali, oniks, kalsedon, obsidiyen, kalsit ve kuvars gibi taşlardan oluşan koleksiyonunu merkez Toroslar ilçesindeki ofisinde sergiliyor.

Mersin'de 60 yaşındaki doğa tutkunu Hüseyin Durer, farklı bölgelerde gerçekleştirdiği tırmanışlarda topladığı çeşitli türlerden 2 bin taşı ofisinde sergiliyor. Ağrı, Süphan, Erciyes ve Hasan dağlarının da aralarında olduğu çok sayıda yüksek rakımlı bölgeye tırmanan Durer, 6 yılda çeşitli türlerden 2 binden fazla taş topladı. Durer, ametist, ateş opali, oniks, kalsedon, obsidiyen, kalsit ve kuvars gibi taşlardan oluşan koleksiyonunu merkez Toroslar ilçesindeki ofisinde sergiliyor.