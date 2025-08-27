DOLAR
Mersinli Görme Engelli Nazalin Selvi, Ankara Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünü Kazandı

Silifke'de yaşayan 17 yaşındaki görme engelli Nazalin Selvi, YKS'de başarı göstererek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne yerleşti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:08
Silifke'den Ankara'ya başarı hikayesi

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin'in Silifke ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren görme engelli Nazalin Selvi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı.

17 yaşındaki Selvi, YKS'ye hazırlanırken Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden yararlandı.

Sınavda sözel puan türünde ilk 13 bin öğrenci arasında yer alan Selvi, yerleştirme sonuçlarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandığını öğrenince sevinç yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nazalin Selvi, Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür ederek, "Hayatın karşıma çıkardığı imkanlar buydu. Sonuna kadar kullandım ve kullanmaya devam edeceğim. Kursta bana yardımcı olan öğretmenlerim sayesinde böyle bir başarı elde ettim." ifadelerini kullandı.

Anne Emine ve baba Selahattin Selvi de kızlarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren görme engelli Nazalin Selvi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı.

