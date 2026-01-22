Meteoroloji Uyarısı: Erzurum'da Çığ, Buzlanma ve Don Tehlikesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve güney kesimlerinde aralıklı kar, buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinde Erzurum ve güney kesimlerinde aralıklı kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresi, akşam saatlerinden itibaren Erzurum ve güney kesimleri aralıklı kar yağışlı geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiği bildirildi.

Uyarı

Yetkililer, buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Ayrıca, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi ve hem yetkililerin hem de vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

