Midyat'ta 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' ile Temiz Hava Hamlesi

Midyat'ta 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' kampanyasının 1. etabında 135 haneye kombi dağıtıldı; proje ile katı yakıt kullanımının azaltılması ve bütçelere destek hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:53
Midyat'ta 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' ile temiz hava hamlesi

1. etap tamamlandı, başvurular sürüyor

Katı yakıt kullanımını azaltarak hava kalitesini iyileştirmeye yönelik yürütülen Tesisat Sizden, Kombi Bizden kampanyası Midyat'ta yoğun ilgi gördü. Proje, Midyat İlçe Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirildi.

Kampanyanın ilk etabında Midyat Belediyesi Hizmet Kampüsünde düzenlenen programda vatandaşlara kombiler teslim edildi. Projenin hedefi, çevreye duyarlı ısınma sistemlerini yaygınlaştırmak ve hane bütçelerine destek sağlamak.

Projeden yararlananlardan Murat Naz, 'Midyat Belediyesi tarafından başlatılan Tesisat Sizden Kombi Bizden kampanyasına katıldım. Kombimiz belediye tarafından hediye edildi' dedi.

İsmet Akpınar ise kampanyayı sosyal medyada gördüğünü belirterek, 'Geldim, kombimi teslim aldım. Çok memnunuz' diye konuştu.

Midyat Belediyesi Özel Kalem Personeli Burcu Akçay, projeye katkıda bulunan bakanlığa teşekkür ederek, 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden diyerek vatandaşlarımıza ilk kombileri hediye ettik' açıklamasında bulundu.

Midyat Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Onur ise kampanyanın kapsamına dikkat çekti: 'Bakanlığımızın destekleriyle yürütülen Tesisat Sizden, Kombi Bizden projesinde, 1. etapta 135 vatandaşımıza kombileri teslim ettik. 2. etap başvuruları devam ediyor. Çalışmalarımız kararlılıkla sürecek.'

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

